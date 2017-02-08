«Трансстрой» и «Метрострой» обсуждают мировое соглашение по иску по «Зенит-арене»

Бывший генподрядчик стадиона «Зенит-арена» «Инжтрансстрой-СПб» готов подписать мировое соглашение по собственному иску на 166,5 млн руб. к нынешнему генподрядчику проекта - «Метрострою». Это ТАСС сообщает из Арбитражного суда Петербурга и Ленинградской области. Контракты с «Инжтрансстрой-СПб» и еще двумя структурами «Трансстроя» на общую сумму 24,5 млрд руб. Петербург расторг в июле 2016 г., обвинив генподрядчика в задержках и низком качестве работ. В августе площадку, документы, материалы и оборудование получил новый подрядчик. «Трансстрой» в октябре подал к «Метрострою» иск на сумму стоимости сверхпрозрачной пленки для крыши стадиона, которую истец купил на свои средства и которую уже смонтировали.

8 февраля представитель «Инжстрансстроя» попросил арбитраж отложить судебное заседание, «поскольку удалось продвинуться с точки зрения примирительных процедур». Представитель «Метростроя» подтвердила обсуждение условий мирного соглашения. Судья перенесла заседание на 5 апреля.

В арбитраже Петербурга рассматривается ряд исков властей города к бывшему генподрядчику корпорации «Трансстрой» и компании «Инжтрансстрой», с которыми администрация города в июле прошлого года в одностороннем порядке расторгла договор.