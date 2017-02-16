Строительство 10 ТПУ в в этом году обойдется инвесторам в 75 млрд рублей

Суммарный объем инвестиций в строительство коммерческих объектов в составе десяти ТПУ, выставляемых на торги, оценивается более чем в 75 млрд руб., сообщил «Интерфаксу» заместитель генерального директора по девелопменту АО «Мосинжпроект», гендиректор «УЭЗ» Альберт Суниев.

«Проекты десяти ТПУ, которые будут выставлены на торги в этом году, предполагают строительство 284 200 кв.м жилья, более 165 000 кв.м апартаментов, около 160 000 кв.м торговых площадей, примерно 30 000 кв.м офисов и парковки общей площадью более 240 000 кв.м на 7 500 машиномест. Суммарные инвестиции в строительство этих объектов, по предварительным оценкам, могут составить не менее 75 млрд руб», — заявил Суниев.

Он напомнил, что на торги в этом году выставят проекты десяти ТПУ – «Тимирязевская», «Юго-Восточная», «Некрасовка», «Улица Дмитриевского», «Пятницкое шоссе», «Кленовый бульвар», «Технопарк», «Терешково», «Нагатинская» и «Хорошевская».

Суниев добавил, что аренда земельных участков для возведения этих узлов рассчитана на шесть лет.

«Ставка арендной платы за этот период по всем проектам составит более 11 млрд рублей. В то же время инвестор может построить объект и раньше, и таким образом сократить расходы на аренду участка», — сказал Суниев.