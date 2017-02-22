«Зенит-арену» передадут оргкомитету для проведения Кубка конфедераций 17 мая – Мутко

Петербургский стадион «Зенит-арена» передадут оргкомитету «Россия-2018» для проведения Кубка конфедераций 17 мая, до этого времени на стадионе пройдет еще несколько тестовых мероприятий. С таким заявлением выступил вице-премьер России, председатель оргкомитета «Россия-2018» Виталий Мутко.

«Мы рассчитываем, что стадион проведет еще как минимум три тестовых мероприятия, надеюсь, что это футбольные матчи будут. Мы хотим уже 17 мая его полностью передать оргкомитету для проведения Кубка конфедераций», - сказал он.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Сборная России на предварительном этапе сыграет в группе с командами Португалии, Мексики и Новой Зеландии.