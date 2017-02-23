Собянин: при сносе пятиэтажек в Москве людей будут селить в том же районе

Мэр Москвы Сергей Собянин заверил, что при сносе аварийных пятиэтажек в столице новое жилье будет предоставляться москвичам недалеко от предыдущего места проживания, скорее всего, в том же районе.

«Ни на какие выселки людей отправлять не будут. Это исключено. Прежде чем включать квартал в программу сноса, обязательно посоветуемся с жителями», – написал Собянин в Twitter.

Ранее мэр доложил президенту Владимиру Путину, что около 25 млн кв. м в Москве можно отнести к ветхому жилью. Президент предложил «дома снести и на их месте новое жилье построить».

Эксперты опасаются, что жителей снесенных пятиэтажек могут переселить в новую Москву.