Отходные технологии

Чем выше уровень жизни, тем больше мусора. Что с ним делать – вопрос для обитателей мегаполисов не праздный. Застройщики проектируют современные системы по сбору мусора или вовсе отказываются от мусоропроводов, ориентируясь на западный опыт

Постановление «Об утверждении норм накопления бытовых отходов и крупногабаритного мусора» (ППМ от 12 января 1999 г. № 16) определило, что на одного москвича приходится 1,31 куб. м (262 кг) твердых бытовых отходов в год, или 21,8 кг в месяц. Это не считая крупногабаритных отходов – 0,37 куб. м (77 кг) в год. Норматив применяется для расчетов с населением за услуги по вывозу и обезвреживанию ТБО. Но сначала этот мусор нужно как-то удалить из квартиры.

Мусоропроводами в столице обустроены преимущественно дома, возводимые по типовым проектам. В домах по индивидуальным проектам их проектируют не всегда. Например, рассказывает Мария Литинецкая, управляющий партнер «Метриум групп», из 14 проектов MR Group, представленных в продаже в Московском регионе, только в двух есть мусоропровод, и эти два дома типовые. У ФСК «Лидер», напротив, во всех текущих проектах предусмотрены стандартные мусоропроводы. «При правильной эксплуатации и регулярной чистке никаких неудобств мусоропровод не доставляет», – замечает Павел Брызгалов, директор по стратегическому развитию «Лидера». Но не исключает, что у компании появится дом с отдельными помещениями для сбора мусора на каждом этаже. Прошлой осенью ФСК «Лидер» даже провела опрос среди клиентов. Большинство из них (от 60 до 75% в зависимости от того, в Московской области или в Москве находился проект) хотят, чтобы в их будущем доме был мусоропровод, а выносить мусор в контейнеры во дворах планируют всего 21%. Наименьшей популярностью у респондентов пользовалась именно комната для сбора мусора на этаже. Похожее решение в старых домах почти не встречается, поэтому клиенты беспокоились о том, как часто мусор будет вывозиться из помещения и не станет ли комната рассадником нечистот, комментируют результаты в компании.

Принцессы не мусорят

Мусоропровод в подъезде в советские времена считался благом, горожане, таскавшие ведра к контейнерам во дворе, завидовали счастливчикам. Но сейчас, рассказывает Сергей Егоров, директор «S.A. Ricci жилая недвижимость», «жители новостроек добровольно отказываются от эксплуатации имеющихся мусоропроводов. Их в новостройках заваривают, закрывают на ключ», но пока это не стало массовым явлением.

Брызгалов считает, что все зависит от класса объекта. В недорогих домах наличие мусоропровода не тот параметр, по которому принимают решение о покупке, но жители скорее проголосуют за него, отмечает он. Покупатели бизнес-класса чаще интересуются, каким образом будет организован сбор мусора, но опять же это не главное, рассказывает Александр Кушнарев, исполнительный директор Sezar Group. Хотя именно в жилых комплексах бизнес-класса добровольный отказ собственников от пользования мусоропроводом становится правилом хорошего тона. В качестве примеров Брызгалов назвал ЖК «Шуваловский» на Мичуринском проспекте и «Юнион парк» на бульваре Генерала Карбышева, жильцы которых выносят мусор на улицу в контейнеры ТБО. Также поступают в ЖК «Доминион» на Ломоносовском проспекте, добавил Денис Попов, управляющий партнер Contact Real Estate. Те, кто покупает жилье класса премиум, вопрос о мусоре и антисанитарии даже не поднимают.

Василий Осипов директор по строительству IKON Development Нет никаких проблем спуститься вниз и выкинуть мусорный пакет в контейнер. Такой подход удобнее и позволит намного дольше сохранить привлекательный вид подъезда

Ситуация с эксплуатацией мусоропроводов в новостройках иногда доходит до абсурда: новоселы делятся на их активных противников и сторонников, рассказывает Литинецкая. Так, в микрорайоне «Новое Измайлово» в некоторых домах, а также в одном подъезде жилого дома в UP-квартале «Новое Тушино» по желанию части собственников управляющая компания заварила существующие мусоропроводы, подтвердил Брызгалов. А сторонники мусоропроводов требует открыть доступ к имеющейся опции: раз в проекте есть – значит, должен работать. Решать приходится собранием жильцов (достаточно 2/3 голосов). Часто мусоропроводы не функционируют временно, пока идут ремонты, как, например, в первой очереди ЖК «Ривер парк» (ул. Речников, вл. 7, покупатели получили ключи в апреле 2016 г.). «Управляющая компания пока не открыла мусоропровод, поскольку опасается, что рабочие могут выкидывать в него строительный мусор», – подтвердила Лариса Швецова, гендиректор компании-застройщика.

Василий Осипов, директор по строительству IKON Development (девелопер ЖК «Новый Зеленоград»), рассказывает, что многие покупатели спрашивают про мусоропровод не для того, чтобы удостовериться в его наличии, а, наоборот, для того, чтобы выбрать квартиры подальше (то, что стена квартиры граничит с мусорной шахтой, подразумевает шум, неприятные запахи и прочие неудобства).

Дизайн трубы

Проектирование и строительство мусоропроводов регламентировано санитарными правилами и нормами. Они должны быть в домах, насчитывающих пять и более этажей, уточняет Литинецкая. Но с 2011 г. в нормы внесены изменения, позволяющие не строить мусоропроводы и в многоэтажных домах, если застройщиком будет представлен альтернативный вариант организации сбора и вывоза отходов, добавляет Егоров. Например, группа ПСН в проектах комфорт-класса Sreda (Рязанский проспект, вл. 2) и «Домашний» (ул. Донецкая вл. 30) размещать мусоропроводы в подъездах домов не планирует, рассказывает Екатерина Тейн, директор департамента розничных продаж группы. «Сейчас компания разрабатывает несколько вариантов того, как именно будут утилизироваться отходы. Решение должно быть одновременно функциональным, комфортным, безопасным и продуманным с эстетической точки зрения», – говорит она. Более того, архитекторы озаботились и тем, чтобы спрятать мусорные боксы. Как правило, они располагаются на закрытой территории жилого комплекса. Хотя некоторые придерживаются мнения, что такие боксы нужно вынести за пределы огороженной территории. Например, в Голландии есть мусоропроводы, которые находятся на улице и встроены в землю. Можно сказать, что это экомусоропровод, без вреда для окружающей среды, отмечает Тейн.

Даже если над проектом работают западные архитекторы, они руководствуются российскими нормами и пожеланиями заказчика. А нестандартные решения, как правило, дороже и покупатели массового сегмента не готовы переплачивать за современные системы мусороудаления, которые в перспективе могут быть и более дорогими в эксплуатации, комментирует Брызгалов.

В то же время внешнее разнообразие мусоропроводных систем позволяет найти «то самое» решение практически для любого дизайна – это может быть и полированная сталь, и цветная эмаль, и украшение декоративным орнаментом, комментирует Кушнарев. А конструктивные решения зависят от характеристик дома.

20–30 лет назад, в первых панельных домах с внутренним мусоропроводом, основу составляли асбестовые трубы, а в современных мусоропроводных системах используются преимущественно сэндвич-панели: труба в трубе с противопожарным уплотнителем между ними, рассказывает Кушнарев. Доступ к трубе, как правило, находится в отдельном помещении с противопожарной дверью, оборудованном датчиками противодымной безопасности.

По словам риэлторов, в типовых панельных домах и новостройках комфорт-класса шахта проходит через все этажи, а мусоросборная камера находится на первом этаже или в подвальном помещении. В бизнес-классе специальные комнаты с мусоропроводом могут находиться на первом этаже, а мусоросборная шахта для них либо там же в подъезде, либо в подземном паркинге. В высотных домах мусоропроводы могут быть двуствольными с загрузочными корзинами через этаж, добавляет Кушнарев.

С точки зрения санитарии современные мусоропроводы принципиально отличаются от своих предшественников. Если в процессе эксплуатации в полной мере соблюдается регламент вывоза мусора и регулярной дезинфекции (для этого предусмотрены специальные системы, дренаж и т. д.), то мусоропровод в доме обеспечивает комфортное проживание, уверен Кушнарев.

Павел Телушкин, исполнительный директор компании ФЦСР, рассказал, что в проекте жилого комплекса премиум-класса «Квартал Триумфальный» на Славянском бульваре на каждом этаже предусмотрено отдельное помещение с мусоропроводной шахтой в межквартирном холле. Данное помещение будет абсолютно герметичным и хорошо вентилируемым, а сама шахта и мусоросборник будут регулярно подвергаться дезинфекции и дезинсекции. Мусоросборное помещение предусмотрено на цокольном этаже.

Тайная комната

В ЖК премиум-класса часто проектируются специальные комнаты с мусоросборными камерами на каждом этаже. По словам Литинецкой, такие помещения оборудованы мощными вентиляционными системами, водоснабжением и плотно закрывающейся дверью. Сегодня одной из наиболее популярных мер является организация специальных охлаждаемых комнат для сбора мусора, рассказывает Надежда Башбынар, гендиректор Storm Properties. Охлаждение и герметичная дверь позволяют избежать распространения запахов. Специальная служба регулярно забирает отходы и на сервисном лифте доставляет их до контейнера, который может располагаться как на подземном уровне, так и на территории комплекса.

Как вариант – единая комната для сбора мусора есть на подземном паркинге. Но в этом случае необходимо на стадии проектирования предусмотреть доступ для крупногабаритной техники, т. е. высота потолков должна быть около 4 м, что довольно затратно, признает Башбынар. Поэтому чаще всего контейнер размещается все-таки на территории дома. В комплексе элитных особняков «Полянка/44» (состоит из новостроек и домов после реконструкции) утилизация мусора происходит двумя способами, рассказывает Тейн: в новостройках на каждом этаже предусмотрена отдельная «мусорная» комната. Периодически сотрудники управляющей компании переносят баки в специальную охлажденную комнату, расположенную в паркинге, а затем вывозят. В реконструированных особняках жильцам придется выносить пакеты в мусорные баки в паркинге. В некоторых элитных жилых комплексах, например в ЖК «Гранатный, 6», рассказывает Попов, предусмотрены специальные лифты для вывоза мусора.

По словам Попова, в европейских странах набирают популярность пневматические мусоропроводы. В Москве такие системы уже появились в некоторых элитных проектах, например в жилом комплексе в Малом Левшинском переулке.

В небоскребах, которых сейчас немало в Москве, классический мусоропровод – «сверху донизу» – организован быть не может, это запрещено нормативами, говорит Егоров: падая с большой высоты, ТБО развивают такую скорость, что могут разрушить систему. Поэтому в высотных зданиях мусоропроводы если и устанавливаются, то состоят из нескольких отдельных секций. Перегрузка из одной секции в другую может производиться вручную или с помощью специального устройства. Иногда сбор мусора в небоскребах производится управляющей компанией вручную по определенному расписанию прямо с этажей, где установлены небольшие контейнеры.

Финские заглубленные

Новое решение – система заглубленных контейнеров. Илья Байбус, генеральный директор RD Construction, рассказал, что технология заглубленных контейнеров пришла в Россию из Финляндии семь лет назад и наибольшее распространение получила в Санкт-Петербурге – более 350 объектов в городе и пригородах используют опыт соседей. Аналогичная система установлена и на олимпийских объектах в Сочи.

В Санкт-Петербурге с 2015 г. даже действует адресная программа по оборудованию и ремонту площадок для сбора отходов, в том числе с установкой контейнеров заглубленного типа (утверждена распоряжением комитета по благоустройству Санкт-Петербурга 20.03.2015 № 68-р). Сама система состоит из подземного накопителя и компактной наземной части. В накопителе располагается подъемный многоразовый мешок из высокопрочной полипропиленовой ткани с замковым механизмом на дне (им управляют при помощи троса). Процесс разгрузки такого контейнера занимает две минуты.

RD Construction выбрала систему заглубленных контейнеров для ЖК «Сколково». Компактные контейнеры будут вкопаны в землю и займут немного места во дворе; их конструкция предотвращает доступ птиц или животных к отходам, маловероятны и какие-либо несчастные случаи, туда невозможно упасть, дети не залезут и т. д. А внешний вид контейнера вписывается в любые архитектурные решения. По данным RD Construction, в зависимости от объема и типа контейнера средняя стоимость установки варьируется от 30 000 до 70 000 руб. Небольшие контейнеры по 300 л (такие будут установлены в «Сколково») обойдутся дешевле – до 10 000 руб. Плюс невысокая стоимость установки и обслуживания системы. Для разгрузки нужен всего один человек (он же водитель мусоровоза), в то время как для обслуживания стандартной системы контейнеров требуется минимум три человека (водитель и два разгружающих).

Также в жилых кварталах «Сколково» запроектирован селективный сбор мусора. По данным RD Construction, на каждую площадку устанавливается по четыре контейнера: для стекла и тары, для пластика, для бумажных отходов, для опасных отходов, требующих утилизации на специальных предприятиях.