В Мосгордуме не стали комментировать информацию о сносе девятиэтажек

Депутат Мосгордумы Владимир Платонов не стал комментировать информацию о том, что мэрия намерена включить в программу сноса пятиэтажных домов некоторые девятиэтажки.

Как сообщил «Ведомостям» источник в мэрии, принцип расселения и сноса пятиэтажек будет квартальный, а если, например, в выбранном квартале окажутся панельные девятиэтажки, то их тоже могут снести.

«Я не комментирую газетные публикации. Все началось со сноса пятиэтажек, которые находятся в плохом состоянии. Дальше полет фантазии не остановить, и мне сложно в этом участвовать», – сказал Платонов.