Центр Рерихов не готов отдать здание государственному музею

Международный центр Рерихов готов сотрудничать с Министерством культуры и помогать ему в создании государственного музея Рериха, но не путем уничтожения центра, заявил на пресс-конференции в Москве вице-президент МЦР Александр Стеценко. Его цитирует «Интерфакс». Он отметил, что у центра и у государства достаточно картин для такого музея, но почти все они находятся в запасниках. В МЦР 7 марта прошли обыски и были изъяты картины. В МВД заявили, что следственные действия прошли по уголовному делу о мошенничестве и что картины Николая и Святослава Рерихов могли быть переданы центру незаконно в период с 1990 по 2010 г. Изъяты картины, переданные центру бывшим председателем правления Мастер-банка, следствие считает, что он купил их на деньги, похищенные у кредитной организации. В 2016 г. министр культуры Владимир Мединский предложил создать государственный музей Рерихов как филиал Государственного музея Востока в помещениях усадьбы Лопухиных, где находится МЦР.

«Я официально заявил, что МЦР готов поддержать создание Государственного музея семьи Рерихов, но не за счет уничтожения общественного», - заявил Стеценко. По его словам, он говорил это советнику министру культуры Константину Рыбаку и заместителю директора Музея Востока Тиграну Мкртычеву.

«С 7 марта 9.40 мск и до 17.00 мск 8 марта произошел, по нашему мнению, вооруженный захват усадьбы Музея им.

Полный список и стоимость изъятых экспонатов в МЦР не называют. «Представьте себе, что цена одной из изъятых картин - портрета Николая Константиновича Рериха в полный рост - на аукционе составляла около $3 млн. Конечно, стоимость меняется, но Рерих - это дорогой художник», - заявила журналистам и. о. генерального директора музея Наталья Черкашина. Ее цитирует «Москва».

Стеценко на этой же пресс-конференции заявил, что в центре видят в событиях вокруг МЦР инициативу Министерства культуры. Ранее ведомство отмежевывалось от обысков в МРЦ. «Это преступление, вот тут усматриваются конкретные моменты экстремизма со стороны тех руководителей Министерства культуры, а они нас обвиняют в экстремизме. Они сорвали всю нашу культурную деятельность за три года, мы могли бы столько принести пользы для России, как раз на взлете нас подстрелили», - сказал он.