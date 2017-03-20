Capital Group вместо «СУ-155» достроит жилье на месте Калибровского завода

Capital Group купила на аукционе право аренды участка на северо-востоке Москвы, где ранее находилось ОАО «Калибр» (до этого Калибровский завод). Это «Коммерсанту» сообщил руководитель Москомстройинвеста Константин Тимофеев. Издание напоминает, что на этом участке собиралась построить 200 000 кв. м недвижимости группа «СУ-155» Михаила Балакина и до получения разрешительных документов и оформления земли в будущих новостройках было продано 167 квартир почти на 1 млрд руб. Capital Group завершит проект «СУ-155».

Конкурс на участок на улице Бочкова выиграло ООО «Промсоюз», которое входит в структуру Capital Group. Как сказал Тимофеев, победитель аукциона взял на себя выполнение обязательств перед участниками инвестиционного проекта СУ-155. Пресс-служба Capital Group это подтвердила: «По условиям конкурса формальные и юридические обязательства перед дольщиками отсутствуют, Capital Group добровольно взяла на себя обязательства предыдущего инвестора».

Capital Group выплатит за участок 1,2 млрд руб., сообщили в Москомстройинвесте.