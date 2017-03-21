Центр Рерихов оспорит решение суда о выселении из усадьбы Лопухиных

Арбитражный суд Москвы 20 марта вечером решил выселить Международный центр Рерихов (МЦР) из помещений усадьбы Лопухиных в Москве. 21 марта МЦР заявил, что считает это решение «полностью необоснованным» и обжалует его, как только получит мотивировочную часть. Организация обвиняет Министерство культуры в неправовом выселении общественного музея, основанного Святославом Николаевичем Рерихом из здания, специально переданного МЦР для размещения музея. В заявлении на сайте МЦР говорится о «последовательном рейдерском захвате усадьбы Лопухиных наследия Рерихов» министерством и о нарушении гарантий, которые государство дало дарителю наследия.

Столичный арбитраж принял решение о выселении МЦР по иску Государственного музея Востока. Как передает РАПСИ со ссылкой на представителя суда, расторгнут договор безвозмездного использования помещений, как требовал истец. В качестве третьих лиц по иску проходили департамент городского имущества и управление Росреестра. Истец требовал освободить помещения, которые «ответчик занимает более 25 лет и которые отреставрированы МЦР при поддержке общественности без государственного финансирования», цитирует РАПСИ. По мнению Музея Востока, МЦР не выполняет условия договоров безвозмездного пользования.

Ответчик назвал претензии надуманными и не подтвержденными убедительными фактами.

7 марта в МЦР прошли следственные действия, сотрудники полиции изъяли там картины Николая и Святослава Рерихов и передали их на экспертизу. Сообщалось, что обыски и изъятия проводились по делу бывшего совладельца Мастер-банка Бориса Булочника, который обвиняется в преднамеренном банкротстве, изъятые картины передал МЦР именно он. По версии следствия, он купил эти картины на деньги, похищенные у банка. Минкультуры отмежевывалось от этих обысков.