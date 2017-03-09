МВД передало изъятые в Центре Рерихов картины на экспертизу

Изъятые в Международном центре Рерихов по делу бывшего совладельца «Мастер-банка» Бориса Булочника картины отправлены на экспертизу.

«Главным следственным управлением ГУ МВД России по Москве в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве переданы в один из государственных музеев для проведения дальнейшей экспертизы картины Николая и Святослава Рерихов», - пояснила официальный представитель МВД Ирина Волк.

7 марта в центре Рерихов прошли обыски, в ходе них были изъяты картины Николая и Святослава Рерихов, купленные Булочником и в последствии подаренные музею. Следствие считает, что он приобрел картины на похищенные у кредитной организации денежные средства. Полотна были переданы музею по договорам дарения с 1990 по 2010 гг.

В отношении Булочника расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Преднамеренное банкротство», которое позже было переквалифицировано на статью «Мошенничество» УК России. В 2016 г. ему было предъявлено обвинение, но он скрылся за границей и был объявлен в международный розыск. Ему заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.