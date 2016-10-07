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Пользователям заплатят за продажу их данных рекламодателям

Такое приложение для Android запустил бывший топ-менеджер МТС и «Энвижн»
Технологически Sberdatabank работает как блокировщики рекламы (adblocks), однако не блокирует рекламные объявления, а заменяет их на баннеры, которые были куплены рекламодателями через Sberdatabank
Технологически Sberdatabank работает как блокировщики рекламы (adblocks), однако не блокирует рекламные объявления, а заменяет их на баннеры, которые были куплены рекламодателями через Sberdatabank
Н. Рыхлик / Ведомости

Бывший топ-менеджер МТС и «Энвижн» Алексей Ермаков запустил мобильное приложение Sberdatabank, которое позволяет пользователям монетизировать свои личные данные, предоставляя их рекламодателям за деньги. Об этом «Ведомостям» рассказал сам Ермаков. По его словам, в создание приложения инвестировано несколько сотен тысяч долларов частных средств инвесторов – его самого и его партнеров. Пока приложение доступно пользователям смартфонов Android, но скоро будет запущена версия и для iPhone.

Популярные блокировщики

Блокировщиками рекламы, по данным Adobe и PageFair, пользуется 220 млн человек в мире. В США такой софт установлен у 11–25% пользователей. Adobe и PageFair прогнозируют, что в 2016 г. медиакомпании потеряют из-за блокировщиков рекламы $41 млрд. Недавно «Яндекс» сообщил, что 20% пользователей его интернет-браузера используют блокировщики.

Технологически Sberdatabank работает как блокировщик рекламы (adblocks), однако не блокирует рекламные объявления, а заменяет их на баннеры, которые были куплены рекламодателями через Sberdatabank. При этом в отличие от блокировщиков рекламы Sberdatabank может заменять рекламу в том числе на страницах поисковой выдачи, в ленте социальных сетей и в мобильных приложениях, а не только баннерную рекламу на обычных сайтах, говорит Ермаков.

Пользователи, установившие приложение на свой телефон, смогут получать деньги за использование их личных данных. В настройках Sberdatabank они смогут указать, какие именно данные об их активности в интернете сможет получить рекламодатель. По словам Ермакова, вознаграждение будет зависеть от количества переданной информации и интенсивности использования интернета. Средний размер вознаграждения составит 250-700 руб. в месяц. Данные пользователей обрабатываются и хранятся в обезличенном виде, подчеркивает Ермаков. Деньги, которые получает пользователь, накапливаются внутри самого приложения: сейчас деньги можно вывести на счет мобильного телефона, в будущем будет организован вывод на кошельки электронных платежных систем – таких как PayPal и WebMoney.

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Рекламодатели, по словам Ермакова, получат доступ к точно таргетированной аудитории, ведь сервис агрегирует информацию из поисковых систем, соцсетей, приложений и других источников. Кроме того, рекламодатели не будут терять деньги из-за блокировщиков рекламы, которые используются в сети все чаще.

«Фактически мы реализовали DPI (Deep Packet Inspection, система анализа трафика. – «Ведомости») на смартфоне: эта система протоколирует все действия пользователя – как он использует приложения, на какие ссылки кликает на сайтах», - рассказывает Ермаков. Приложение, по его словам, может анализировать даже содержание переписки, но только в том случае, если пользователь включит такую функцию в настройках (правда, в текущей версии проекта такой возможности пока нет). Приложение не может анализировать только трафик мессенджеров, в которых включено end-to-end шифрование. Пока действие системы распространяется на активность пользователей в браузере, позже мы планируем включить анализ трафика других приложений – социальных сетей, геосервисов и т. п., говорит он.

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«Поскольку приложение будет подменять существующую на сайтах и в приложениях рекламу на наши рекламные объявления, мы не исключаем, что площадки, показывающие рекламу, будут возражать против такой замены», - добавляет Ермаков. По его словам, пока четкой стратегии в отношении взаимодейтствия с этими площадками нет. «Но не исключено, что мы предложим им делиться доходами – ведь доступ ко всем действиям пользователей позволит нам продавать рекламодателям очень точно таргетированную аудиторию. Это может серьезно повысить стоимость рекламы, и площадкам может быть выгоднее работать с нами», - отмечает Ермаков.

Использование личных данных пользователей – основа бизнеса почти любого крупного интернет-сервиса. И Facebook, и «Яндекс», и Mail.ru продают рекламу, основываясь на информации о своих пользователях – их возрасте, поле, активности в сети. Возможность использования этой информации заложена в пользовательском соглашении таких компаний, взамен человек получает возможность бесплатно пользоваться сервисами.

Представитель «Яндекса» отказался от комментариев, представитель Mail.ru Group пообещал прокомментировать позднее.

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