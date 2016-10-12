Государство сэкономит на собственных СМИ

К 2019 году государственным каналам и СМИ могут урезать финансирование на 5–20%

Чиновники будут постепенно сокращать финансирование государственным СМИ, следует из проекта бюджета на 2016 г., опубликованного на федеральном портале для размещения проектов нормативных актов.

В 2016 г. из бюджета на финансирование ФГУП «ВГТРК» выделили 22,5 млрд руб. К 2019 г. его финансирование сократится до 20,5 млрд руб. - на 9% по сравнению с 2016 г. (в 2017 г. - 21,26 млрд руб., 2018 г. - 19,82 млрд руб.).

Сократится и финансирование «ТВ Новости» (Russia Today) — до 16,06 млрд руб., что на 8% меньше, чем в 2016 г. (17,5 млрд руб.) В 2017 г. - 17,5 млрд руб., в 2018 г. - 16,3 млрд руб.

Информационному агентству «Россия сегодня» в 2019 г. из бюджета выделят 5,4 млрд руб., что на 12% меньше, чем в 2016 г. (6,1 млрд руб.). Как и другим СМИ, агентству финансирование будут сокращать постепенно: в 2017 г. - 6 млрд руб., 2018 г. 5,53 млрд руб., в 2019 г. - 5,4 млрд руб.

Сильнее всего к 2019 г. сократится финансирование информационного агентства «ИТАР-ТАСС». Если в 2016 г. его финансирование составило 1,81 млрд руб., то в 2017 г. оно составит 1,54 млрд, в 2018 г. - 1,49 млрд руб., а к 2019 г. дотации из бюджета составят 1,45 млрд руб., то есть на 20% меньше по сравнению с 2016 г., следует из проекта бюджета.

Финансирование ОТР к 2019 г. сократится до 1,27 млрд руб., на 6% по сравнению с этим годом, когда каналу было выделено 1,35 млрд руб. В 2017 г. каналу обещают выделить 1,5 млрд руб., в 2018 г. - 1,29 млрд руб.