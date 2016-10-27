«Ведомости» выиграли суд о защите репутации

Троицкий суд Москвы полностью удовлетворил требования газеты «Ведомости» к владельцу агентства «Социальные сети» Денису Терехову о защите деловой репутации издания, сообщил «Ведомостям» главный юрист газеты Владимир Румянцев. Терехов заявил RNS, что оспорит это решение.

Издатель «Ведомостей» – компания «Бизнес ньюс медиа» подала иск против Терехова в начале этого года. Терехов публично заявил, что много раз давал взятки журналистам. В том числе в Facebook бывшего журналиста «Ведомостей» Романа Шлейнова Терехов написал, что якобы заплатил в 2010 г. $100 000 журналистам конкретно этой газеты за «блок» в издании: то есть якобы договорился, что журналисты не будут писать статьи на определенную тему. Кому именно были заплачены деньги и за какую тему, Терехов внятно тогда не ответил.

«Ведомости» сочли распространенные сведения порочащими репутацию и потребовали от Терехова опровержения. Когда тот отказался, газета подала в суд. На суде Терехов, по словам Румянцева, не смог предоставить никаких доказательств, что когда-либо передавал деньги сотрудникам «Ведомостей», и даже не пытался этого сделать.

Теперь Терехов в течение 10 дней после вступления решения суда в силу обязан опубликовать на своей странице в Facebook опровержение, текст которого написали «Ведомости» и утвердил суд, сообщил Румянцев. Терехов, в частности, должен опровергнуть, что вел переговоры с журналистами газеты в 2010 г. о «блоках», и написать, что не располагает никакими достоверными сведениями, что журналисты или сотрудники «Ведомостей» когда-либо брали деньги за то, чтобы воздержаться от публикации какого-либо материала.