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Россия опустилась в рейтинге свободы интернета четвертый год подряд

67% интернет-пользователей живут в странах с цензурой на критику правительства
России было присвоено 65 негативных баллов, что на три балла больше, чем год назад
России было присвоено 65 негативных баллов, что на три балла больше, чем год назад
А. Гордеев / Ведомости

Свобода в интернете в мире снижается уже шестой год подряд, сообщается в отчете за 2016 г. американской неправительственной организации Freedom House. На этот раз ограничения в интернете коснулись пользователей из большего количества стран, чем когда-либо. Аналитики подсчитали, что 67% интернет-пользователей живут в странах, где критика правительства подвергается цензуре. Год назад этот показатель был ниже — 61%. Самый резкий спад «независимости» интернета был зафиксирован в Уганде, Бангладеше, Камбодже, Эквадоре и Ливии.

Свобода в интернете уменьшается не только на таких площадках, как Facebook и Twitter, но и в более защищенных мессенджерах - WhatsApp и Telegram. Власти 38 стран за год арестовывали пользователей за посты в социальных сетях. С 2013 г. число стран, где происходят такие аресты, увеличилось более чем на 50%. Согласно отчету 27% интернет-пользователей живут в странах, где арестовывают за публикации или репосты в Facebook.

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По данным исследования, стран с «несвободным» интернетом — 20. Самая жесткая цензура в интернете, по мнению Freedom House, в Китае, Сирии, Иране, Эфиопии и Узбекистане. В список также попали Россия, Казахстан и Белоруссия.

Общее улучшение в области независимости интернета зафиксировано всего в 14 странах. В большинстве случаев положительные изменения были «весьма скромными», отмечается в отчете. Так, в Замбии сократились ограничения на онлайн-контент, в Южной Африке зарегистрировано улучшение в связи с успехом активистов в интернете, свобода интернета также увеличилась на Шри-Ланке. Кроме того, в США зарегистрировано небольшое улучшение ситуации.

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России было присвоено 65 негативных баллов, что на три бала больше, чем год назад. В 2012 г. страна набирала лишь 52 балла - ухудшение происходит четвертый год подряд. Аналитики Freedom House отмечают, что ограничение свободы в интернете происходит в основном в рамках антитеррористического закона. По мнению Freedom House, принятый «закон Яровой» подрывает безопасность зашифрованных средств связи и облегчает доступ властей к данным пользователей.

По мнению организации, в 2015-2016 гг. в России наблюдался всплеск арестов активистов социальных медиа, включая первый реальный пятилетний срок по статье 282 УК (возбуждение ненависти либо вражды в интернете). Тем не менее сам по себе доступ интернет в России лучше и доступнее, чем в соседних странах, при большей монополизации рынка, пишет Freedom House.

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В декабре 2015 г. суд в России вынес первое максимальное наказание в виде пяти лет лишения свободы блогеру Вадиму Тюменцеву из Томска. Тюменцева обвинили по статьям о возбуждении ненависти и вражды, унижении достоинства и о публичных призывах к экстремистской деятельности. В видео, за которое блогер получил пять лет тюрьмы, критикуются сепаратисты на востоке Украины.

В отчете отмечается, что, стремясь повысить уровень национальной безопасности, правительства принимают новые законы, ограничивающие личную жизнь и свободу . Эта тенденция присутствовала в демократических и недемократических странах, подчеркивают аналитики. Наиболее тревожные примеры, однако, наблюдались в авторитарных странах, где правительства использовали законы по борьбе с терроризмом для преследования пользователей.

Критика власти как экстремизм

В исследовании подчеркивается, что интернет остается ключевым инструментом в борьбе за права человека и свободу. Более чем в половине стран использование интернета привело к поражению ограничивающих права инициатив и к разоблачению коррупции.

Комментарии  ()
Всеволод Богомазов
15:30 14.11.2016
Я вот ни от кого не прячусь - комментирую в газете Ведомости. Беда, однако, в том, что комментирование это можно трактовать согласно уголовному кодексу так или иначе. Получается, что дело не столько в контроле за интернетом, сколько в указующем персте - этого на кол! этого на дыбу! борзые какие писцы, однако! не потерплю!..
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