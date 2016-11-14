Россия опустилась в рейтинге свободы интернета четвертый год подряд

России было присвоено 65 негативных баллов, что на три балла больше, чем год назад

Свобода в интернете в мире снижается уже шестой год подряд, сообщается в отчете за 2016 г. американской неправительственной организации Freedom House. На этот раз ограничения в интернете коснулись пользователей из большего количества стран, чем когда-либо. Аналитики подсчитали, что 67% интернет-пользователей живут в странах, где критика правительства подвергается цензуре. Год назад этот показатель был ниже — 61%. Самый резкий спад «независимости» интернета был зафиксирован в Уганде, Бангладеше, Камбодже, Эквадоре и Ливии.

Свобода в интернете уменьшается не только на таких площадках, как Facebook и Twitter, но и в более защищенных мессенджерах - WhatsApp и Telegram. Власти 38 стран за год арестовывали пользователей за посты в социальных сетях. С 2013 г. число стран, где происходят такие аресты, увеличилось более чем на 50%. Согласно отчету 27% интернет-пользователей живут в странах, где арестовывают за публикации или репосты в Facebook.

По данным исследования, стран с «несвободным» интернетом — 20. Самая жесткая цензура в интернете, по мнению Freedom House, в Китае, Сирии, Иране, Эфиопии и Узбекистане. В список также попали Россия, Казахстан и Белоруссия.

Общее улучшение в области независимости интернета зафиксировано всего в 14 странах. В большинстве случаев положительные изменения были «весьма скромными», отмечается в отчете. Так, в Замбии сократились ограничения на онлайн-контент, в Южной Африке зарегистрировано улучшение в связи с успехом активистов в интернете, свобода интернета также увеличилась на Шри-Ланке. Кроме того, в США зарегистрировано небольшое улучшение ситуации.

России было присвоено 65 негативных баллов, что на три бала больше, чем год назад. В 2012 г. страна набирала лишь 52 балла - ухудшение происходит четвертый год подряд. Аналитики Freedom House отмечают, что ограничение свободы в интернете происходит в основном в рамках антитеррористического закона. По мнению Freedom House, принятый «закон Яровой» подрывает безопасность зашифрованных средств связи и облегчает доступ властей к данным пользователей.

По мнению организации, в 2015-2016 гг. в России наблюдался всплеск арестов активистов социальных медиа, включая первый реальный пятилетний срок по статье 282 УК (возбуждение ненависти либо вражды в интернете). Тем не менее сам по себе доступ интернет в России лучше и доступнее, чем в соседних странах, при большей монополизации рынка, пишет Freedom House.

В декабре 2015 г. суд в России вынес первое максимальное наказание в виде пяти лет лишения свободы блогеру Вадиму Тюменцеву из Томска. Тюменцева обвинили по статьям о возбуждении ненависти и вражды, унижении достоинства и о публичных призывах к экстремистской деятельности. В видео, за которое блогер получил пять лет тюрьмы, критикуются сепаратисты на востоке Украины.

В отчете отмечается, что, стремясь повысить уровень национальной безопасности, правительства принимают новые законы, ограничивающие личную жизнь и свободу . Эта тенденция присутствовала в демократических и недемократических странах, подчеркивают аналитики. Наиболее тревожные примеры, однако, наблюдались в авторитарных странах, где правительства использовали законы по борьбе с терроризмом для преследования пользователей.

В исследовании подчеркивается, что интернет остается ключевым инструментом в борьбе за права человека и свободу. Более чем в половине стран использование интернета привело к поражению ограничивающих права инициатив и к разоблачению коррупции.