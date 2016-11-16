Пенсионный фонд оштрафовал Российское авторское общество

Пенсионный фонд (ПФР) закончил проверку РАО на предмет выплаты страховых взносов, рассказали представители фонда и РАО. Представитель ПФР деталей проверки РАО не раскрыл, сославшись на конфиденциальность этих данных.

Проверка была проведена за 2013–2015 гг., по ее итогам фонд доначислил РАО страховые взносы с собранных организацией авторских вознаграждений, а также оштрафовал организацию за невыплаты этих взносов, рассказал представитель РАО Иван Ким. Суммы он не раскрывает.

С учетом штрафов ПФР доначислил РАО около 200 млн руб., утверждает человек, близкий к РАО. Всего за 2013–2015 гг. общество собрало 13,4 млрд руб. авторского вознаграждения, а выплатило авторам 9,2 млрд руб.

РАО считает решение ПФР незаконным как по сути, так и по начисленной сумме, говорит Ким, общество уже подало жалобу в фонд и готово оспорить это решение в суде.

Дискуссия о том, должны ли общества по коллективному управлению правами платить взносы в Пенсионный фонд, разгорелась весной этого года. Выяснилось, что эти организации не платили взносы в течение трех лет, писал в марте этого года предправления ПФР Антон Дроздов заместителю министра труда и социальной защиты Андрею Пудову. Несмотря на возражения обществ по коллективному управлению, Минтруд согласился, что общества должны перечислять в ПФР 22% от выплат авторам, а в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования – еще 5,1%, говорил ранее «Ведомостям» представитель министерства. При этом правительство так и не определило механизм страховых выплат авторскими обществами: соответственно, не очень понятно, с каких именно сумм должны выплачиваться взносы, говорил «Ведомостям» близкий к РАО человек.

Если РАО должно отчислять 22% на пенсии авторам, получается, что за последние три года общество могло недоплатить ПФР около 1 млрд руб., подсчитывали ранее «Ведомости». Человек, близкий к авторскому совету РАО, весной полагал, что ПФР доначислит обществу около 700 млн руб. Как была рассчитана итоговая сумма выплат РАО, представитель ПФР не объясняет. Собеседник «Ведомостей» в РАО указывает, что не все сборы РАО подпадают под отчисления в ПФР: так, общество собирает авторские вознаграждения для иностранных авторов, юридических лиц и т. п.

В России действует три крупнейших общества по коллективному управлению правами – кроме РАО, это Российский союз правообладателей (РСП) и Всероссийская организация интеллектуальной собственности (ВОИС). Представитель ПФР говорил, что две последние организации тоже проверяются. Чем закончились эти проверки, вчера он уточнить не смог.

В итоге ПФР оштрафовал ВОИС на 19 000 руб., РСП – на 71 622 руб. за нарушения при оформлении временной нетрудоспособности и декретных отпусков сотрудников, говорит гендиректор этих обществ Андрей Кричевский. По выплатам этими организациями авторам, исполнителям и музыкальным студиям у ПФР претензий не было, настаивает он: у РСП и ВОИС иные, чем у РАО, типы договоров с правообладателями и отчислениями в ПФР такие выплаты не облагаются.