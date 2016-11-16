Медиа
Статья опубликована в № 4204 от 16.11.2016 под заголовком: РАО отправили на пенсию

Пенсионный фонд оштрафовал Российское авторское общество

РАО должно выплатить фонду около 200 млн рублей
Пенсионный фонд оштрафовал Российское авторское общество за невыплату страховых взносов
Пенсионный фонд оштрафовал Российское авторское общество за невыплату страховых взносов
Е. Ширинкина / Для Ведомостей

Пенсионный фонд (ПФР) закончил проверку РАО на предмет выплаты страховых взносов, рассказали представители фонда и РАО. Представитель ПФР деталей проверки РАО не раскрыл, сославшись на конфиденциальность этих данных.

Проверка была проведена за 2013–2015 гг., по ее итогам фонд доначислил РАО страховые взносы с собранных организацией авторских вознаграждений, а также оштрафовал организацию за невыплаты этих взносов, рассказал представитель РАО Иван Ким. Суммы он не раскрывает.

С учетом штрафов ПФР доначислил РАО около 200 млн руб., утверждает человек, близкий к РАО. Всего за 2013–2015 гг. общество собрало 13,4 млрд руб. авторского вознаграждения, а выплатило авторам 9,2 млрд руб.

РАО считает решение ПФР незаконным как по сути, так и по начисленной сумме, говорит Ким, общество уже подало жалобу в фонд и готово оспорить это решение в суде.

В Российском авторском обществе все-таки может смениться менеджемент

Дискуссия о том, должны ли общества по коллективному управлению правами платить взносы в Пенсионный фонд, разгорелась весной этого года. Выяснилось, что эти организации не платили взносы в течение трех лет, писал в марте этого года предправления ПФР Антон Дроздов заместителю министра труда и социальной защиты Андрею Пудову. Несмотря на возражения обществ по коллективному управлению, Минтруд согласился, что общества должны перечислять в ПФР 22% от выплат авторам, а в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования – еще 5,1%, говорил ранее «Ведомостям» представитель министерства. При этом правительство так и не определило механизм страховых выплат авторскими обществами: соответственно, не очень понятно, с каких именно сумм должны выплачиваться взносы, говорил «Ведомостям» близкий к РАО человек.

Вице-президент авторского совета РАО отозвал иск о запрете Дмитриеву быть гендиректором

Если РАО должно отчислять 22% на пенсии авторам, получается, что за последние три года общество могло недоплатить ПФР около 1 млрд руб., подсчитывали ранее «Ведомости». Человек, близкий к авторскому совету РАО, весной полагал, что ПФР доначислит обществу около 700 млн руб. Как была рассчитана итоговая сумма выплат РАО, представитель ПФР не объясняет. Собеседник «Ведомостей» в РАО указывает, что не все сборы РАО подпадают под отчисления в ПФР: так, общество собирает авторские вознаграждения для иностранных авторов, юридических лиц и т. п.

Конкурент для РАО

В России действует три крупнейших общества по коллективному управлению правами – кроме РАО, это Российский союз правообладателей (РСП) и Всероссийская организация интеллектуальной собственности (ВОИС). Представитель ПФР говорил, что две последние организации тоже проверяются. Чем закончились эти проверки, вчера он уточнить не смог.

В итоге ПФР оштрафовал ВОИС на 19 000 руб., РСП – на 71 622 руб. за нарушения при оформлении временной нетрудоспособности и декретных отпусков сотрудников, говорит гендиректор этих обществ Андрей Кричевский. По выплатам этими организациями авторам, исполнителям и музыкальным студиям у ПФР претензий не было, настаивает он: у РСП и ВОИС иные, чем у РАО, типы договоров с правообладателями и отчислениями в ПФР такие выплаты не облагаются.

Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике