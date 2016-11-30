iTunes и Google Play попадают под законопроект об иностранном владении

Видеосервисы Google Play, iTunes и Apple TV прямо попадают под действие проекта, так как продают российским пользователям в том числе и видеоконтент – фильмы, сериалы, шоу

Разработанный Медиа-коммуникационным союзом (МКС) законопроект об ограничении иностранного владения работающими в России видеосервисами может затронуть проект Apple и Google – магазины контента iTunes и Google Play, а также сервис Apple TV. Это следует из комментария МКС и из самого текста законопроекта, внесенного на прошлой неделе в Госдуму депутатами Андреем Луговым и Шамсаилом Саралиевым. Ранее представитель МКС подтверждал, что депутатский проект – авторства МКС.

По словам представителя МКС, действие проекта распространяется на все сервисы, которые предоставляют доступ к контенту за плату, по подписке или за просмотр рекламы, чья посещаемость в течение трех месяцев составляет больше 100 000 человек в сутки. У таких проектов доля иностранного участия не должна превышать 20%.

Скромный автор Автор законопроекта – МКС, членами которого являются операторы связи (МТС, «Вымпелком», «Мегафон», «Ростелеком») и медиакомпании («Газпром-медиа», «Национальная медиа группа» (НМГ), «CTC медиа», «Цифровое телевидение» – «дочка» ВГТРК и «Ростелекома»). По данным ассоциации «Интернет-видео», операторы и медиахолдинги, интересы которых представляет МКС, сейчас занимают всего по 12% рынка онлайн-видео в рунете. На независимые проекты приходится более 70% рынка.

Видеосервисы Google Play, iTunes и Apple TV прямо попадают под действие проекта, так как продают российским пользователям в том числе и видеоконтент – фильмы, сериалы, шоу. Получается, что государство, если примет законопроект МКС, вынуждает иностранные компании либо полностью локализовать свои видеопроекты в России, либо уйти из страны.

Представитель МКС говорит, что во внесенном законопроекте для видеосервисов Apple и Google не предусмотрены исключения. Но вопрос со встроенными сервисами может быть решен через обращение в Правительственную комиссию по иностранным инвестициям, добавляет он.

Представитель Роскомнадзора (эта служба будет следить за соблюдением закона) отказался от комментариев.

Действительно, во внесенном в Госдуму документе говорится, что у ограничения иностранного владения видеосервисами есть исключения: например, под него не попадают стратегические предприятия (иностранные инвестиции в них регулируются другим законом); кроме того, исключения из этой нормы могут возникнуть благодаря международному договору или решению правительственной комиссии по контролю над иностранными инвестициями.

Правда, непонятно, как будет рассчитываться посещаемость сервисов Apple и Google: они предлагают пользователям не потоковое видео, а покупку отдельных единиц контента. Данных о количестве пользователей этих сервисов в России нет. Но лишь одна аудитория веб-проектов Google, по данным TNS, составила в октябре больше 50 млн пользователей. Кроме того, Google продает контент через мобильные устройства Android, доля которых в России на рынке смартфонов превышает 85%.

Представитель Apple не ответил на звонок, представитель Google отказался от комментариев. Источник, знакомый с менеджерами одной из этих компаний, говорит, что иностранные компании озабочены этой проблемой и ведут дискуссии «на отраслевом уровне».

Представитель МКС добавил, что видеосервис Youtube под ограничение иностранного владения не подпадает: на нем размещается преимущественно пользовательский контент, а для таких сервисов в законопроекте сделано исключение.

Ранее участники рынка активно критиковали законопроект МКС. Против него высказались владельцы как онлайн-кинотеатров, так и интернет-компаний, его раскритиковал экспертный совет при правительстве. Ассоциация «Интернет-видео» считает, что цель проекта – вынудить независимые онлайн-кинотеатры (вроде Ivi.ru и Megogo) продаться на невыгодных условиях крупным медиахолдингам или операторам, которым пока так и не удалось занять заметную долю на рынке онлайн-видео (см. врез).

Под действие законопроекта также подпадают видеосервисы российских интернет-компаний – «Яндекса» и Mail.ru. В документе сделано ограничение для поисковых систем, дающих ссылку на видеоконтент, но нет исключения для проектов вроде «Яндекс.Видео» и «Афиша.Mail.ru», которые показывают фильмы и видеоролики прямо в поисковой выдаче.