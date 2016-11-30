В Минкомсвязи прокомментировали сообщение о возможном уходе YouTube из России

Принадлежащий Google видеохостинг YouTube не подпадает под ограничения закона о регулировании онлайн-кинотеатров, сообщение о том, что видеосервис может уйти из России, не соответствуют действительности, заявил RNS заместитель министра связи и массовых коммуникаций Алексей Волин.

«Мы можем официально заявить, что все разговоры про то, что YouTube попадает под ограничения, не имеют ничего общего с реальностью. YouTube под эти ограничения не попадает», — заявил Волин.

Он пояснил, что ограничения не распространяются на сервисы, где размещен преимущественно пользовательский контент. «То есть профессиональный контент тоже может быть, но его наличие — это не повод для ограничений. Вопрос в специализации сервиса», — отметил замминистра связи.

Сегодня газета «Коммерсантъ» сообщила, YouTube подпадает под ограничения иностранного участия в аудиовизуальных сервисах 20%, которые прописаны в законопроекте, внесенном в Госдуму 25 ноября. YouTube может рассматриваться как «организатор аудиовизуального сервиса», говорится в заключении правового комитета Медиакоммуникационного союза (МКС), разрабатывавшего поправки. В МКС объяснили, что на YouTube размещается как профессиональный, так и любительский контент, но возможности отделить один от другого нет.

Волин, комментируя статью «Коммерсанта», добавил: «То, что мы увидели, это паническое прочтение юристами, которые живут по принципу, что ничего нельзя, и поэтому пугают и себя, и других»

Ранее президент МКС Павел Степанов говорил «Ъ», что YouTube и соцсети не подпадают под действие законопроекта.