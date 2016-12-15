ФАС обсуждает с операторами отмену роуминга внутри России

29 ноября Федеральная антимонопольная служба (ФАС) провела совещание с операторами и ведомствами по вопросу отмены роуминга в России, сообщила «Ведомостям» начальник управления связи и информационных технологий ФАС Елена Заева. По результатам совещания операторы пообещали разработать предложения по тарифам, регуляторы - меры по изменению законодательства. Все предложения стороны снова обсудят 20 декабря, рассказала Заева.

Гендиректор «Вымпелкома» Шелль Йонсен на встрече с журналистами в четверг заявил, что оператор выступает за отмену внутрисетевого роуминга в России. Для этого необходимо сделать так, чтобы тарифы, которые операторы платят за завершение вызовов на сети друг друга, снизились (так называемый интерконнект), говорит Йонсен. Сейчас ставки на интерконнект, по его словам, высоки по сравнению с другими странами, они должны сократиться на 60–80%. В идеале они должны составлять 20–25 коп. вместо 95 коп. Возможно, это снижение должно происходить в несколько этапов, добавил он.

Tele2 также готов поддержать идею отмены внутрироссийского роуминга. Хотя оператор несет дополнительные расходы на доведение вызова в другие субъекты, напоминает представитель оператора Константин Прокшин: в отличие от «большой тройки» у компании нет собственной транзитной сети, объясняет он. Частично принцип отсутствия внутрисетевого роуминга Tele2 реализует для абонентов тяжелых «пакетных» тарифов: интернет-трафик, исходящие звонки и SMS в домашний регион и на номера Tele2 России предоставляются из объема, включенного в абонентскую плату, говорит Прокшин. Таким образом, абоненты практически не несут дополнительных расходов в поездках по России.

МТС считает, что вопрос отмены внутрисетевого роуминга требует глубокой проработки. У МТС уже есть тарифы, которые действуют по всей территории России без каких-либо доплат, так что если этот вопрос актуален для абонента, он может к ним подключиться, замечает представитель этого оператора Дмитрий Солодовников.

Сотрудник одного из операторов говорит, что для отмены роуминга было бы полезно отменить устаревшую трехступенчатую схему приземления трафика (включающую в себя зоновую, местную и междугороднюю связь). Представитель «Вымпелкома» Анна Айбашева считает, что достаточно сделать единую сниженную цену на всех уровнях, а вопрос приземления трафика - уже вторичен.

Представитель Минкомсвязи не стал обсуждать инициативу ФАС и операторов. Профильный чиновник рассказывает, что ранее Минкомсвязи много раз пыталось обсуждать этот вопрос с вице-премьером Аркадием Дворковичем, но по итогам обсуждений никаких решений принято не было.