Смартфоны Samsung могут вернуться в «Связной»

В начале 2017 г. «Связной» одновременно с «Евросетью» возобновит продажи электроники Samsung — c учетом этого будет скорректирован план продаж розничной сети. Об этом написал в своем Twitter ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин со ссылкой на письмо заместителя начальника коммерческого отдела «Связного» в Поволжье Алексея Малыгина сотрудникам ритейлера. Подлинность письма подтвердил представитель «Связного» Сергей Тихонов.

У «Связного» действительно есть версия бюджета, сверстанная с учетом возобновления продаж Samsung, сказал «Ведомостям» близкий к нему источник.

«Связной» обсуждает возможности возобновления сотрудничества с Samsung, говорит представитель торговой сети Сергей Тихонов. Но информация о взаимодействии между «Связным» и Samsung была интерпретирована менеджером регионального подразделения некорректно, уточнил он. По словам Тихонова, переговоры о возобновлении сотрудничества с Samsung действительно ведутся. О сроках и условиях возобновления сотрудничества обещал сообщить позднее.

Samsung обсуждает возможности возобновления дальнейшего сотрудничества со «Связным» в 2017 г., говорит его представитель.

Электроника Samsung исчезла с прилавков «Связного» в середине 2015 г. Тогда же ею перестали торговать «Евросеть» и ее акционеры «Мегафон» и «Вымпелком» (его розница возобновила продажи южнокорейского бренда в августе 2016 г.). Президент «Евросети» Александр Малис объяснял это высоким уровнем брака Samsung, а человек, близкий к южнокорейскому производителю, – желанием ритейлеров добиться от поставщика более выгодных условий сотрудничества на фоне ценовой войны с МТС. Разрыв с Samsung произошел после того, как МТС – владелец самой большой сети салонов связи в России – объявила, что будет продавать смартфоны (в основном это были устройства Samsung) практически по себестоимости. Такая стратегия была призвана привести в салоны больше посетителей и стимулировать их активнее подключаться к мобильному интернету МТС.

Из-за конфликта головная компания «Евросети» «Евросеть-ритейл» в 2015 г. недосчиталась 20,7% доходов, следует из информации «СПАРК-Интерфакса». До конфликта устройства Samsung приносили ей до 54% доходов от продажи телефонов и смартфонов, объяснял ранее представитель ритейлера. «Связной» не раскрывает данные о потерях, связанных с прекращением продаж Samsung.

На прошлой неделе Samsung и «Евросеть» заключили мировое соглашение, отказавшись от взаимных исков друг к другу. В частности, ритейлеру не придется оплачивать и дополнительно оспаривать претензии Samsung на 1,22 млрд руб., связанные с просрочкой «Евросетью» платежей за поставки продукции (ранее этот иск удовлетворил Московский коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной палате). По словам источников, близким к обеим сторонам разбирательства, соглашение не предусматривает автоматического возобновления продаж электроники Samsung в «Евросети». Соглашение открывает путь для этого, но условия сотрудничества – предмет дальнейшего обсуждения, говорил ранее один из собеседников «Ведомостей».

Представитель «Евросети» отказался комментировать ситуацию с Samsung и «Связным».

Представитель МТС Дмитрий Солодовников приветствует соглашение «Связного» и Samsung. По его словам, это оздоровит рынок и позволит оптимизировать линейку телефонов в торговых сетях. Компенсируя отсутствие Samsung на полках, конфликтующие с ним ритейлеры предлагали пользователям другие смартфоны с похожими параметрами, отмечает Солодовников. Другие участники рынка были вынуждены отвечать увеличением ассортимента смартфонов, однако эти устройства не пользовались особым спросом, утверждает он.

Урегулирование взаимных претензий с «Евросетью» и переговоры со «Связным» означает, что ценовая война на сотовом рынке заканчивается и ритейлеры, скорее всего, готовы идти на уступки, считает Муртазин. Очевидно, что возможности для давления на Samsung закончились и «Евросеть» со «Связным» больше не готовы жертвовать выручкой и рентабельностью, отказываясь о сотрудничества с самым популярным в России брендом смартфонов, отмечает он. Крупный международный бренд (A-бренд), который может заменить Samsung, розничным сетям найти так и не удалось, утверждает Муртазин. По его словам, сейчас Samsung занимает около 19% российского рынка смартфонов в штуках. Если к началу 2017 г. договоренности с ритейлерами будут достигнуты, в первом полугодии доля может вырасти до 22-23%, прогнозирует Муртазин.