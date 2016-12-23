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Статья опубликована в № 4231 от 23.12.2016 под заголовком: 110 млн руб. за детей-сирот

110 млн руб. за детей-сирот

Производители передачи «Пока все дома» продают «Первому каналу» контент, создание которого им уже оплатило государство. Это видеоролики о детях-сиротах
  • Ксения Болецкая,
  • Екатерина Брызгалова
  • / Ведомости
Тимур Кизяков создает ролики о сиротах за счет государства, «Первого канала» и спонсоров
Тимур Кизяков создает ролики о сиротах за счет государства, «Первого канала» и спонсоров
Максим Стулов / Ведомости

С 2011 г. компании, которые принадлежат создателям передачи «Пока все дома», получили на тендерах Министерства образования и науки, а также региональных властей (данные сайта госзакупок и «СПАРК-Интерфакса») около 110 млн руб. на создание видеороликов о детях-сиротах. Ведущий «Пока все дома» Тимур Кизяков называет эти ролики вместе с сопровождающими их документами о сиротах видеопаспортами. Производство такого видеопаспорта стоит 100 000 руб., следует из документов закупок. Видеопаспорта размещаются на одноименном сайте и выходят в эфире «Первого канала» в рубрике «У вас будет ребенок».

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