110 млн руб. за детей-сирот

С 2011 г. компании, которые принадлежат создателям передачи «Пока все дома», получили на тендерах Министерства образования и науки, а также региональных властей (данные сайта госзакупок и «СПАРК-Интерфакса») около 110 млн руб. на создание видеороликов о детях-сиротах. Ведущий «Пока все дома» Тимур Кизяков называет эти ролики вместе с сопровождающими их документами о сиротах видеопаспортами. Производство такого видеопаспорта стоит 100 000 руб., следует из документов закупок. Видеопаспорта размещаются на одноименном сайте и выходят в эфире «Первого канала» в рубрике «У вас будет ребенок».

Полная версия доступна только подписчикам Подписка на бумажную газету и другие тарифы Подписка на «Ведомости» — это: Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике

Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)

Всегда свежий номер в разделе «Газета»

Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов

Участие в обсуждении материалов на сайте

NEW скидка 50% на одну из конференций «Ведомостей» по вашему выбору (действует для годовых подписчиков)

NEW подарки и скидки от наших партнеров