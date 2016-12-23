МГТС предложила абонентам платное ТВ за 99 рублей в месяц

МГТС предлагает абонентам доступ к 79 телеканалам (в т. ч. и в HD-качестве) за 99 руб. в месяц. Это следует из материалов, опубликованных на сайте МГТС. Приставку для их просмотра своим пользователям широкополосного доступа (ШПД) на скорости от 50 Мбит/с оператор предоставляет бесплатно, остальные должны платить за ее аренду еще 99 руб. Для сравнения: доступ к минимальному пакету из 55 каналов «Акадо антенна» (для пользования им приставка не требуется) стоит 191 руб., следует из тарифной сетки «Акадо». Столько же стоит социальный пакет московского «Ростелекома» из 52 каналов. Ранее минимальный тариф на пользование ТВ МГТС составлял 244 руб. за 132 канала (99 руб. из этой суммы - аренда приставки).

ТВ за 99 руб. в месяц позволит МГТС конкурировать в сегменте так называемого аналогового ТВ, коллективных антенн, считает директор по маркетингу и развитию бизнеса оператора Дмитрий Кулаковский. По сравнению с конкурентами, услуги которых включены в единый платежный документ (квитанцию за коммунальные услуги), в пакете больше каналов, выше качество картинки, есть интерактивные дополнительные функции, перечислят он. По данным «ТМТ консалтинга», на которые ссылается представитель МГТС Татьяна Мартьянова, на конец III квартала 2016 г. у МГТС было 1,37 млн абонентов широкополосного доступа (ШПД), из которых платным интернет-телевидением (IPTV) пользовалась 431 000 подписчиков. В ближайшие два-три года МГТС планирует увеличить их количество до 800 000 - большинство ее новых телезрителей сейчас пользуются как раз коллективными антеннами, говорит Кулаковский.

По предварительной оценке «ТМТ консалтинга», в Москве насчитывается около 5,64 млн абонентов платного телевидения (+1,7% год к году). Проникновение услуги по домохозяйствам превышает 100%, поскольку на одну квартиру может быть заключено несколько договоров с операторами, рассказывает аналитик «ТМТ консалтинга» Елена Крылова. По ее словам, единственная компания, у которой база абонентов платного ТВ за год выросла, - МГТС (по сравнению с 2016 г. количество ее телезрителей увеличилось примерно на 29%). При этом доля оператора на московском рынке платного ТВ выросла за год на 2 п. п. до 8%. Этот рост происходит в основном за счет телеабонентов провайдеров второго эшелона, считает Крылова.

По мнению Крыловой, ТВ за 99 руб. в месяц - хорошее предложение для новостроек, где по каким-то причинам нет других операторов, а также для тех, кто пользуется ШПД МГТС, но не имеет доступа к услугам «Ростелекома» или «Акадо». Но говорить о конкуренции на рынке коллективных антенн не приходится - в отличие от конкурентов, МГТС не включена в единый платежный документ, говорит Крылова. А как показывает опыт, владельцы квартир крайне редко обращаются с просьбами исключить из квитанций плату за коллективную антенну или, например, радиоточку, утверждает она.

Предложение МГТС запоздало на два-три года - сейчас в Москве провайдеры IPTV предлагают пакеты, в которых не менее 70 телеканалов, в среднем за 165 руб. в месяц, считает гендиректор «Искрателекома» Алхас Мирзабеков. При этом операторы достаточно оперативно телефицируют новостройки - в новых домах доступно как минимум 60 каналов в приличном качестве, отмечает он. Конкурировать с коллективными антеннами «Ростелекома» МГТС будет сложно, в частности, потому, что «Ростелеком» предлагает качественный, интересный пакет каналов, рассчитанный на широкую аудиторию, прогнозирует Мирзабеков.

Представитель «Ростелекома» Валерий Костарев не ожидает существенного влияния предложения МГТС на рыночные позиции оператора в Москве (продает на московском рынке услуги под брендом «Онлайм»). Абонентов «Онлайма» переманить с таким предложением не получится, потому что пакет услуг стоит сопоставимо, но при этом придется понести дополнительные затраты на прокладку кабеля по квартире, считает он.

Основное отличие IPTV в том, что для его подключения к каждому телевизору нужна отдельная приставка, утверждает представитель «Акадо» Светлана Белых. Для подключения «Антенны «Акадо» не требуются дополнительные устройства, говорит она. Более того, часть каналов социального телевидения «Акадо» можно бесплатно смотреть в цифровом формате на телевизорах со встроенным DVB-C-тюнером, отмечает Белых.

На сайте МГТС говорится, что тариф на ШПД со скоростью 60 Мбит/с – 450 руб. в месяц, то есть за ШПД и ТВ абонент заплатит 549 руб. в месяц, а с домашним телефоном – и того больше, отмечает сотрудник одного из операторов. Речь идет о допродаже услуги ТВ к ШПД, считает он.