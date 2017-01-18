Половину новых абонентов платного ТВ привлек «Ростелеком»

В 2016 г. база пользователей платного ТВ в России выросла на 3,6% до 41,2 млн подписчиков, рассказала аналитик «ТМТ консалтинга» Елена Крылова. По предварительным данным ее компании, впервые более половины прироста (53%) пришлось на «Ростелеком»: в 2015 г. его доля в приросте базы абонентов платного ТВ составляла 35%.

По словам Крыловой, по темпам роста «Ростелеком» также на первом месте - за год его абонентская база платного ТВ выросла на 8,8% до 9,4 млн подписчиков. «Ростелеком» - единственный российский оператор платного ТВ, который в абсолютном выражении в 2016 г. подключил больше абонентов, чем в позапрошлом, подчеркивает Крылова.

«Ростелеком» по итогам 2016 г. занимает 2-е место по количеству абонентов платного ТВ в России, посчитала «ТМТ консалтинг». По ее предварительной оценке, на 1-м - Национальная спутниковая компания («Триколор-ТВ»), у которой чуть более 12 млн подписчиков .

В 2016 г. на «Ростелеком» действительно впервые пришлась половина прироста абонентской базы платного ТВ, согласен гендиректор Telecom Daily Денис Кусков.

По данным «ТМТ консалтинга», второй по темпам роста оператор платного ТВ - «Эр-телеком холдинг». В 2016 г. база его телезрителей выросла на 6,4% почти до 3 млн, утверждает Крылова.

Впечатляющие результаты «Ростелекома» Крылова объясняет программой ликивидации цифрового неравенства, которую сейчас реализует «Ростелеком». Согласно 10-летнему контракту «Ростелекома» на 168 млрд руб., заключенному с государством в 2013 г., оператор должен организовать в населенных пунктах, где установлены таксофоны и проживают 250–500 человек, доступ в интернет на скорости не менее 10 Мбит/с. По программе устранения цифрового неравенства «Ростелеком» должен построить 200 000 км оптических линий связи, дотянув их почти до 14 000 населенных пунктов, говорил ранее его представитель. Благодаря этой программе «Ростелеком» - чуть ли не единственный оператор, не просто строивший сети в 2016 г., но и строивший их там, где никаких других сетей в принципе нет, отмечает Крылова. Теоретически, зрители в малонаселенных и удаленных районах могли бы смотреть спутниковое ТВ, но на практике комплект для его приема стоит несколько тысяч рублей, а приставки для приема интернет-ТВ (IPTV) можно арендовать по значительно более низким ценам, цена аренды же включена в ежемесячный платеж за услуги ТВ, объясняет она.

К этому можно добавить удачно реализованную программу строительства в крупных городах оптоволоконных сетей GPON и одну из лучших в России платформ для оказания интерактивных телевизионных услуг, утверждает Кусков.

Телефикация «Ростелекомом» регионов привела к изменению динамики развития российского рынка платного ТВ, считает Крылова. По ее словам, в 2016 г. прирост базы пользователей IPTV составил 18,6%, отток пользователей кабельного ТВ - 0,4%, а некогда самый быстрорастущий в России сегмент спутникового ТВ прибавил только 2,9%.

«Ростелеком» - сильный участник рынка платного ТВ не только в регионах, но и в Москве: оператор активно работает в сегменте не только социального ТВ, коллективных антенн, но и на рынке цифрового ТВ, отмечает гендиректор «Искрателекома» Алхас Мирзабеков. «Ростелеком» активно осваивает новостройки, говорит он. IPTV увеличивает средний ежемесячный счет подписчика ШПД (ARPU) примерно на 30%, рассказывает Мирзабеков. Мирзабеков предвидит рост спроса на платное ТВ в 2017 г. Он объясняет такой прогноз активной заменой старых телевизоров на новые и ростом спроса их покупателей на разнообразный и качественный контент.

Итоги 2016 г. представитель «Ростелекома» Валерий Костарев обещает представить позднее. На конец сентября 2016 г. его база абонентов платного ТВ составляла 9,1 млн — рост год к году более чем на 9%, отмечает он. За январь - сентябрь 2016 г. чистый прирост в этом сегменте составил около 600 000 домохозяйств, тогда как годом ранее — 400 000, говорит он. Драйвер роста - «Интерактивное ТВ» (IPTV): база его пользователей выросла на 28%, говорит Костарев. Рост базы пользователей IPTV напрямую связан с ростом количества пользователей широкополосного доступа (ШПД), подключенных по оптическим сетям, считает он. По его словам, за первые девять месяцев 2016 г. у «Ростелекома» стало на 800 000 больше таких абонентов. Более 2/3 новых абонентов выбирают ШПД и ТВ в одном пакете, утверждает он.

В первой половине 2016 г. спутниковое телевидение сильнее ощутило на себе общий спад потребительской активности, поскольку подключение к нему изначально предполагает затраты на покупку оборудования, а многие откладывали крупные приобретения, передала «Ведомостям» заместитель гендиректора «Ориона» Мария Жилина. Именно поэтому темпы подключения проводных операторов в первом полугодии опережали спутниковых, считает она. Она не связывает относительно низкие темпы прироста абонетских баз спутниковых операторов с экспансией «Ростелекома». Кроме того, проникновение платного телевидения в России превысило 70%, что вполне соответствует уровню развитых стран и, по сути, делает бессмысленными дальнейшие инвестиции в наращивание абонентских баз: операторы сосредоточатся на их монетизации, считает Жилина.