«Связной» помирился с Samsung

О том, что устройства Samsung с этой недели снова можно будет купить в «Связном», сообщил ритейлер. «Связной» предложит покупателям смартфоны, в том числе флагманы Galaxy S7 и S7 edge, планшетные компьютеры, smart-часы, VR-очки бренда и аксессуары. Устройства бренда станут доступны для жителей 950 городов присутствия сети.

За счет появления устройств Samsung «Связной» рассчитывает дополнительно нарастить выручку в сегменте смартфонов и планшетных компьютеров за 2017 г. минимум на 10% , а также увеличить долю на рынке персональной электроники и в его отдельных сегментах по итогам 2017 г. Сокращать ассортимент уже доступных в салонах и интернет-магазине брендов смартфонов, планшетных компьютеров и носимой электроники компания не будет, обещает представитель сети Сергей Тихонов.

Глава мобильного подразделения Samsung в России Аркадий Граф подтвердил, что Samsung возвращается в «Связной». По его словам, в I квартале производитель начнет поставки телефонов, но основная рекламная активность в «Связном» начнется во II квартале. С этого квартала Samsung ожидает какого-то ощутимого эффекта от продаж. Компания надеется, что возвращение в «Связной» поможет ей укрепиться на российском рынке и, возможно, нарастить долю на несколько процентов, говорит Граф.

«Евросеть», «Связной», а также розничные сети «Мегафона» и «Вымпелкома» приостановили закупки смартфонов Samsung летом 2015 г.

Президент «Евросети» Александр Малис тогда объяснял «Ведомостям», что закупка смартфонов Samsung была приостановлена два месяца назад в связи с увеличившимся количеством бракованных изделий, поступающих от корейской компании. «Брак встречается всегда и всюду, но в среднем по рынку приемлемый уровень – менее 1%, а у Samsung по отдельным партиям уровень брака превышает 7%», – говорил тогда Малис.

Незадолго до этого МТС заключила с Samsung соглашение, подразумевавшее продажи устройств производителя по сниженным ценам. В МТС тогда высказали мнение, что отказ от продаж в четырех сетях вызван не ростом брака, а недостаточной доходностью ретейлеров и их близостью друг к другу.

Недавно Samsung возобновил отношения с «Вымпелкомом» и «Евросетью».

По оценкам «Связного», смартфоны Samsung являются самыми популярными у российских покупателей – каждый 5-й покупатель умного телефона в нашей стране выбирает устройство этого бренда, говорит Тихонов. Smart-часы бренда и планшеты Samsung также востребованы у российских покупателей и входят в число лидеров по продажам как в штуках, так и в рублях, заключает он.