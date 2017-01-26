Минкомсвязи хочет запретить госструктурам обновлять уже купленный иностранный софт

Минкомсвязи намерено запретить российским госорганам и госкомпаниям не только закупать иностранный софт, но и продлевать лицензии на уже купленный. Это следует из доклада министра связи Николая Никифорова об импортозамещении софта, подготовленного к заседанию правительства 26 января. (Копия этого доклада есть у «Ведомостей»).

Формально ограничения постановления правительства в отношении закупок софта сейчас не распространяются на сервисные платежи и, как показала практика закупок 2016 г., госзаказчики этой лазейкой охотно пользуются, в том числе они закупают «работы по созданию новых программных продуктов, основанных на иностранном ПО», говорится в справке к докладу. Этот очевидный пробел в нормативной правовой базе ежегодно лишает отечественных разработчиков и, соответственно, российскую экономику миллиардов недополученных доходов, серьезно затрудняя дальнейшее решение задачи имортозамещения ПО, утверждается в документе. Минкомсвязи хочет предложить правительству внести законодательные изменения, которые не позволят пользоваться этой лазейкой. В докладе также Николай Никифоров ссылается на данные Минэкономразвития России 2015 г. по затратам на приобретение импортного программного обеспечения (далее – ПО). В общем объеме госзакупок софта, согласно этим данным, затраты на приобретение такого оборудования составили 77% (в денежном выражении). И все же с учетом того, что доля затрат на приобретение отечественного ПО не превысила 23%, количество контрактов на покупку российского софта выросло в 2015 г. более чем вдвое по сравнению с 2014 г.

Доклад Никифорова, однако, не будет представлен на сегодняшнем заседании. Из повестки он был исключен, рассказали «Ведомостям» два федеральных чиновника. Возможно, вопрос будет рассмотрен в другой раз, говорит один из них.

Пресс-секретарь председателя правительства Дмитрия Медведева Наталья Тимакова подтвердила, что в повестке заседания 26 января нет вопроса об импортозамещении. Но он остается в повестке работы правительства и будет рассмотрен на следующих заседаниях, рассказывает Тимакова. Представитель Минкомсвязи отказался от комментариев.

Закон об ограничении госзакупок импортного программного обеспечения был принял летом 2015 г., а в ноябре правительство выпустило постановление с подробным объяснением, как будет пополняться и работать реестр отечественного программного обеспечения. Ведет его Минкомсвязи, а заявки на попадание в реестр рассматривает специальный экспертный совет. С 1 января 2016 г. свободные закупки импортного программного обеспечения ограничены списком включенного в реестр софта. Сейчас госорган может купить иностранную программу, лишь если в реестре нет одобренного российского аналога, либо если он не устраивает госзаказчика по конкретным параметрам – и их предстоит перечислить в специальном обосновании.

Недавно «Ведомости» сообщали о том, как возможностью обновления импортного софта воспользовался «Ростелеком». В 2013 г. госоператор заплатил 1,8 млрд руб. за лицензии Microsoft. Действовали они до конца ноября 2016 г., и в декабре прошлого года «Ростелеком» выкупил их в свое бессрочное пользование за 1,26 млрд руб.