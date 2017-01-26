ИТ-бизнес

Минкомсвязи хочет запретить госструктурам обновлять уже купленный иностранный софт

Вопрос об этом будет вынесен на заседание правительства
Минкомсвязи ставит иностранный софт вне закона
Минкомсвязи ставит иностранный софт вне закона
Е.Разумный / Ведомости

Минкомсвязи намерено запретить российским госорганам и госкомпаниям не только закупать иностранный софт, но и продлевать лицензии на уже купленный. Это следует из доклада министра связи Николая Никифорова об импортозамещении софта, подготовленного к заседанию правительства 26 января. (Копия этого доклада есть у «Ведомостей»).

Формально ограничения постановления правительства в отношении закупок софта сейчас не распространяются на сервисные платежи и, как показала практика закупок 2016 г., госзаказчики этой лазейкой охотно пользуются, в том числе они закупают «работы по созданию новых программных продуктов, основанных на иностранном ПО», говорится в справке к докладу. Этот очевидный пробел в нормативной правовой базе ежегодно лишает отечественных разработчиков и, соответственно, российскую экономику миллиардов недополученных доходов, серьезно затрудняя дальнейшее решение задачи имортозамещения ПО, утверждается в документе.  Минкомсвязи хочет предложить правительству внести законодательные изменения, которые не позволят пользоваться этой лазейкой.  В докладе также Николай Никифоров ссылается на данные Минэкономразвития России 2015 г. по затратам на приобретение импортного программного обеспечения (далее – ПО). В общем объеме госзакупок софта, согласно этим данным, затраты на приобретение такого оборудования составили 77% (в денежном выражении). И все же с учетом того, что доля затрат на приобретение отечественного ПО не превысила 23%, количество контрактов на покупку российского софта выросло в 2015 г. более чем вдвое по сравнению с 2014 г.

В прошлом году программные продукты не из реестра участвовали в госзакупках
К госзакупкам будет допущен только софт из реестра отечественного ПО
С таким предложением сенатора Людмилы Боковой согласно и Минкомсвязи

Доклад Никифорова, однако, не будет представлен на сегодняшнем заседании. Из повестки он был исключен, рассказали «Ведомостям» два федеральных чиновника. Возможно, вопрос будет рассмотрен в другой раз, говорит один из них.

Пресс-секретарь председателя правительства Дмитрия Медведева Наталья Тимакова подтвердила, что в повестке заседания 26 января нет вопроса об импортозамещении. Но он остается в повестке работы правительства и будет рассмотрен на следующих заседаниях, рассказывает Тимакова. Представитель Минкомсвязи отказался от комментариев.

Итоги импортозамещения в области софта

Закон об ограничении госзакупок импортного программного обеспечения был принял летом 2015 г., а в ноябре правительство выпустило постановление с подробным объяснением, как будет пополняться и работать реестр отечественного программного обеспечения. Ведет его Минкомсвязи, а заявки на попадание в реестр рассматривает специальный экспертный совет. С 1 января 2016 г. свободные закупки импортного программного обеспечения ограничены списком включенного в реестр софта. Сейчас госорган может купить иностранную программу, лишь если в реестре нет одобренного российского аналога, либо если он не устраивает госзаказчика по конкретным параметрам – и их предстоит перечислить в специальном обосновании.

Запрет или заимствование?

Недавно «Ведомости» сообщали о том, как возможностью обновления импортного софта воспользовался «Ростелеком». В 2013 г. госоператор заплатил 1,8 млрд руб. за лицензии Microsoft. Действовали они до конца ноября 2016 г., и в декабре прошлого года «Ростелеком» выкупил их в свое бессрочное пользование за 1,26 млрд руб.

Комментарии  ()
Dionis^
08:22 26.01.2017
Опять госдурь... Давайте остановим все ИТ системы и тихонько вместе поползем на клабище...
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