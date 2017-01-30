Статья опубликована в № 4251 от 30.01.2017 под заголовком: Фонд бесплатных советов

Фонд развития IT создан, но денег в нем нет

Фонд будет заниматься аналитикой и координировать инвестиции институтов развития

Павел Кантышев

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