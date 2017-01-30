ФАС возбудила дело в отношении «Мегафона»

Причиной стало увеличение «Мегафоном» с 12 декабря 2016 г. базовых тарифов на услуги связи в международном роуминге по 38 направлениям от 20 до 2200% от ранее установленных

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) 26 января возбудила дело в отношении «Мегафона» за нарушение закона о защите конкуренции, сообщило ведомство.

Причиной стало увеличение «Мегафоном» с 12 декабря 2016 г. базовых тарифов на услуги связи в международном роуминге по 38 направлениям от 20 до 2200% от ранее установленных. В случае признания вины «Мегафону» грозит штраф в размере от 300 000 до 1 млн руб., сказала «Интерфаксу» начальник управления регулирования связи и ИТ ФАС Елена Заева.

В ведомстве подчеркнули, что другие операторы, которые находятся в сопоставимых условиях работы с иностранными операторами связи, тарифы на разговоры в роуминге не повышали.

Представитель оператора Юлия Дорохина в декабре называла повышение цен вынужденным решением из-за резкого роста себестоимости голосовых звонков и интернет-трафика в других странах.

Введение повышенных ставок интерконнекта окончательно сделало часть роуминг-услуг в существующей ценовой модели невыгодными для компании, говорит Дорохина. По ее словам, за последний год «Мегафон» получил уведомления о повышении стоимости завершения вызова от большинства операторов стран Европы. Это привело к тому, что стоимость услуг в этих странах для «Мегафона» увеличилась в среднем на 482%. Роуминг-услуги клиентам российских операторов оказываются в рублях, а расчеты с зарубежными партнерами производятся в иностранной валюте, также отмечает Дорохина. Поэтому резкое изменение стоимости валюты (на 8 декабря 2016 г. доллар стоит 63,9 руб., евро – 68,5 руб.) негативно отразилось на маржинальности всех роуминговых услуг.

В ноябре об изменении цен с 9 декабря в базовых тарифах в 38 странах объявила МТС, однако, после того как ФАС запросила у компаний информацию о роуминговых тарифах, оператор отказался от такого решения. 5 декабря он сообщил, что в 2016 г. не будет повышать тарифы на звонки в роуминге. Решение было принято «в ответ на многочисленные обращения наших клиентов и с учетом непростой экономической ситуации, особенно в регионах», говорилось в сообщении.