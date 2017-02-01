У Дональда Трампа появился «Голос Америки»

С этого года управление «Голосом Америки», «Радио Свобода» перешло напрямую к Белому дому. Прежде ими управлял совет, утверждаемый сенатом. Теперь управляющего директора назначает президент США. Эта реформа – часть плана администрации Барака Обамы по борьбе с иностранной дезинформацией и пропагандой. Правительству необходимо активнее бороться с иностранной пропагандой, в том числе из России и Китая, заявила в декабре бывший госсекретарь и кандидат в президенты Хиллари Клинтон: «Эпидемия фейковых новостей и фальшивой пропаганды заполонила соцсети».

«Голос Америки» и «Радио Свобода» называют своей миссией поддержку и продвижение демократии во всем мире. Представители организации всегда настаивают, что они не занимаются пропагандой и публикуют взвешенную объективную журналистику. В 2014 г. правительство США прямо указало на одну из целей работы «Голоса Америки» и «Радио Свобода» на Украине как противодействие российской «антидемократической пропаганде», которая оставила население этой страны без объективной информации.

Двумя этими новостными организациями управляет Broadcasting Board of Governors (BBG). В ее распоряжении также кубинский телеканал и радиостанция Marti, несколько СМИ для арабской аудитории. Они полностью финансируются из бюджета США. В прошлом году BBG потратила почти $750 млн. Для сравнения: федеральные субсидии российскому RT в 2016 г. составили 19 млрд руб., или около $320 млн. На BBG работает больше 3500 сотрудников во всем мире. По собственным данным, ее СМИ читает, смотрит и слушает 278 млн человек более чем в 100 странах мира.

С конца прошлого года BBG управляет гендиректор Джон Лансинг. Но спустя лишь несколько дней после пребывания в Овальном кабинете Трамп направил двух сотрудников для оценки и ревизии работы BBG, сообщил на прошлой неделе Politico. Они вместе с Лансингом будут управлять BBG во время переходного периода. Гендиректор в письме сотрудникам сообщил, что BBG и дальше будет придерживаться независимой редакционной политики.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян называет редакционную политику BBG откровенно антироссийской: «Говорить, что это должно измениться, пока рано. Очевидно, что Трампа интересуют прежде всего интересы США, а не России, поэтому и BBG продолжит работать так, как это нужно американскому правительству». «Нас не интересует редакционная политика «Голоса Америки» и «Радио Свобода», – заявил «Ведомостям» заместитель министра связи и массовых коммуникаций Алексей Волин. – Во-первых, эти СМИ нам не принадлежат. Во-вторых, их присутствие в российском информационном пространстве практически незаметно».

Директор российского подразделения «Радио Свобода» Андрей Шарый переадресовал вопросы «Ведомостей» по реформе BBG в американский офис, их представитель оперативно не ответил на запрос.

В России сейчас, конечно, внимательно следят за Трампом, говорит политолог Аббас Галлямов: «Но для наших властей сейчас значение будут иметь не передачи «Радио Свобода», а конкретные действия Трампа – снятие санкций, взаимодействие в Сирии. И сам Трамп вряд ли бросится заниматься BBG, у него есть проблемы и важнее. А вот если Трамп никак себя не проявит в отношениях с Россией, наши политики начнут трактовать «нюансы», в том числе и публикации проамериканских СМИ».