Медиа
Статья опубликована в № 4253 от 01.02.2017 под заголовком: «Голос Америки» – голос Трампа

У Дональда Трампа появился «Голос Америки»

С нынешнего года управление радиостанцией перешло от сената к президенту США
Представители организации всегда настаивают, что они не занимаются пропагандой и публикуют взвешенную объективную журналистику
Представители организации всегда настаивают, что они не занимаются пропагандой и публикуют взвешенную объективную журналистику
Andrew Harrer / CNP via ZUMA Wire / TASS

С этого года управление «Голосом Америки», «Радио Свобода» перешло напрямую к Белому дому. Прежде ими управлял совет, утверждаемый сенатом. Теперь управляющего директора назначает президент США. Эта реформа – часть плана администрации Барака Обамы по борьбе с иностранной дезинформацией и пропагандой. Правительству необходимо активнее бороться с иностранной пропагандой, в том числе из России и Китая, заявила в декабре бывший госсекретарь и кандидат в президенты Хиллари Клинтон: «Эпидемия фейковых новостей и фальшивой пропаганды заполонила соцсети».

«Голос Америки» и «Радио Свобода» называют своей миссией поддержку и продвижение демократии во всем мире. Представители организации всегда настаивают, что они не занимаются пропагандой и публикуют взвешенную объективную журналистику. В 2014 г. правительство США прямо указало на одну из целей работы «Голоса Америки» и «Радио Свобода» на Украине как противодействие российской «антидемократической пропаганде», которая оставила население этой страны без объективной информации.

Дональд Трамп считает, что США должны вести торговые войны со всеми, кто выигрывает от сотрудничества больше, чем его страна
Беспрецедентный президент
России стоит больше надеяться на оживление мировой экономики из-за политики нового президента США Дональда Трампа, чем на дружбу с ним и его командой

Двумя этими новостными организациями управляет Broadcasting Board of Governors (BBG). В ее распоряжении также кубинский телеканал и радиостанция Marti, несколько СМИ для арабской аудитории. Они полностью финансируются из бюджета США. В прошлом году BBG потратила почти $750 млн. Для сравнения: федеральные субсидии российскому RT в 2016 г. составили 19 млрд руб., или около $320 млн. На BBG работает больше 3500 сотрудников во всем мире. По собственным данным, ее СМИ читает, смотрит и слушает 278 млн человек более чем в 100 странах мира.

Трамп распорядился ослабить госрегулирование

С конца прошлого года BBG управляет гендиректор Джон Лансинг. Но спустя лишь несколько дней после пребывания в Овальном кабинете Трамп направил двух сотрудников для оценки и ревизии работы BBG, сообщил на прошлой неделе Politico. Они вместе с Лансингом будут управлять BBG во время переходного периода. Гендиректор в письме сотрудникам сообщил, что BBG и дальше будет придерживаться независимой редакционной политики.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян называет редакционную политику BBG откровенно антироссийской: «Говорить, что это должно измениться, пока рано. Очевидно, что Трампа интересуют прежде всего интересы США, а не России, поэтому и BBG продолжит работать так, как это нужно американскому правительству». «Нас не интересует редакционная политика «Голоса Америки» и «Радио Свобода», – заявил «Ведомостям» заместитель министра связи и массовых коммуникаций Алексей Волин. – Во-первых, эти СМИ нам не принадлежат. Во-вторых, их присутствие в российском информационном пространстве практически незаметно».

Лживые факты

Директор российского подразделения «Радио Свобода» Андрей Шарый переадресовал вопросы «Ведомостей» по реформе BBG в американский офис, их представитель оперативно не ответил на запрос.

В России сейчас, конечно, внимательно следят за Трампом, говорит политолог Аббас Галлямов: «Но для наших властей сейчас значение будут иметь не передачи «Радио Свобода», а конкретные действия Трампа – снятие санкций, взаимодействие в Сирии. И сам Трамп вряд ли бросится заниматься BBG, у него есть проблемы и важнее. А вот если Трамп никак себя не проявит в отношениях с Россией, наши политики начнут трактовать «нюансы», в том числе и публикации проамериканских СМИ».

Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике