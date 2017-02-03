Грефа, Евтушенкова и Рашникова сплотили венчурные инвестиции

До сих пор у Владимира Евтушенкова и Виктора Рашникова не было общих проектов

Сбербанк и компания «Магинвест» председателя совета директоров Магнитогорского металлургического комбината (ММК) Виктора Рашникова стали соинвесторами венчурного фонда АФК «Система» Sistema Venture Capital (VC). Они вложили 2 млрд руб. в обмен на совокупную долю в 20% фонда, сообщили «Ведомостям» представители Sistema VC Анна Янчевская, Сбербанка и Рашникова. Сколько вложил каждый из них и какую долю получил, они не раскрывают. По данным ЕГРЮЛ, Сбербанк и Рашников владеют по 10% фонда.