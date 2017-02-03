ИТ-бизнес
Статья опубликована в № 4255 от 03.02.2017 под заголовком: «Система» поделилась фондом

Грефа, Евтушенкова и Рашникова сплотили венчурные инвестиции

Сбербанк и компания Рашникова вложили 2 млрд рублей в венчурный фонд АФК «Система»
До сих пор у Владимира Евтушенкова и Виктора Рашникова не было общих проектов
До сих пор у Владимира Евтушенкова и Виктора Рашникова не было общих проектов
Сергей Портер / Ведомости

Сбербанк и компания «Магинвест» председателя совета директоров Магнитогорского металлургического комбината (ММК) Виктора Рашникова стали соинвесторами венчурного фонда АФК «Система» Sistema Venture Capital (VC). Они вложили 2 млрд руб. в обмен на совокупную долю в 20% фонда, сообщили «Ведомостям» представители Sistema VC Анна Янчевская, Сбербанка и Рашникова. Сколько вложил каждый из них и какую долю получил, они не раскрывают. По данным ЕГРЮЛ, Сбербанк и Рашников владеют по 10% фонда.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
  • NEW скидка 50% на одну из конференций «Ведомостей» по вашему выбору (действует для годовых подписчиков)
  • NEW подарки и скидки от наших партнеров
Выбор редактора
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике