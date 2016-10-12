Sistema VC вложил $2,5 млн в образование в виртуальной реальности

Венчурный фонд Sistema VC инвестирует $2,5 млн в научное образование для школьников, говорится в сообщении фонда. Sistema VC приобрел долю в международной компании MEL Science, разрабатывающей научно-образовательные продукты с использованием технологий виртуальной и дополненной реальности (VR и AR). Это первый раунд инвестиций для MEL Science: средства будут направлены на развитие VR-составляющей сервиса, разработку продуктов в области физики и биологии, а также найм новых сотрудников.

MEL Science была основана два года назад Василием Филипповым, кандидатом физико-математических наук и основателем компании SPB Software (в 2011 г. компанию купил «Яндекс»). MEL Science базируется в Лондоне, а ее центр разработок находится в С.-Петербурге.

Виртуальный рынок По прогнозам Goldman Sachs, к 2025 г. рынок игр для виртуальной реальности составит $11,6 млрд, в них будут играть более 216 млн человек. При этом доходы от применения VR в образовании достигнут к этому моменту $700 млн, такие сервисы соберут 15 млн пользователей.

MEL Science разрабатывает продукты для самостоятельного обучения школьников естественным наукам на стыке традиционного обучения и онлайн-технологий, говорится в сообщении Sistema VC. В продуктах объединены наборы для практических занятий и образовательные мобильные приложения с VR/AR-контентом (для устройств iOS, Android). Основной продукт MEL Science – курс для самостоятельного изучения химии MEL Chemistry: он включает в себя 38 наборов для химических опытов, образовательное приложение и очки виртуальной реальности, которые позволяют посмотреть на химические вещества и кристаллы «изнутри». В базовый комплект входят защитные очки, макролинза, химическая посуда, подставки для планшета или смартфона, горелка, картонные очки Google Cardboard и наборы для первых опытов.

MEL Science зарабатывает на платной подписке: ежемесячно подписчики получают два новых набора для продолжения обучения, стоимость подписки составляет $49 в месяц. Сейчас MEL Science продает наборы в США, России и Великобритании. По оценке Sistema VC, рынок научных образовательных продуктов в США составляет более $1 млрд в год. По словам руководителя фонда Алексея Каткова, MEL Science идеально отражает инвестиционную философию Sistema VC – инвестировать в то, что определяет будущее.

Sistema VC – венчурный фонд АФК «Система» размером в 10 млрд руб., он фокусируется на инвестициях в проекты в области интернета вещей, рекламных и финансовых технологий, в торговые онлайн-площадки, игры. Свою первую сделку фонд совершил в июле этого года, сделка с MEL Science – уже четвертая для Sistema VC.

На прошлой неделе фонд объявил еще об одной сделке в области виртуальной реальности. Он вложил 65 млн руб. в компанию Luden.io – разработчика игр для виртуальной и дополненной реальности, созданную основателем Nival Сергеем Орловским. Игры Luden.io также связаны с образованием, они посвящены изучению биологии в игровой форме.