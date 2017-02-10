Телекоммуникации
Статья опубликована в № 4260 от 10.02.2017 под заголовком: Сперва Яровая, потом врачи

Минэкономразвития против подключения больниц к интернету за счет фонда универсальной услуги

Средства на ликвидацию цифрового неравенства чиновники хотят потратить на исполнение пакета Яровой
О необходимости за два года провести интернет во все больницы и поликлиники России президент Владимир Путин заявил в послании Федеральному собранию
О необходимости за два года провести интернет во все больницы и поликлиники России президент Владимир Путин заявил в послании Федеральному собранию
М.Стулов / Ведомости

Минэкономразвития выступает против предложения Минкомсвязи финансировать подключение поликлиник и больниц к интернету из фонда универсальной услуги связи, написал замминистра Николай Подгузов в аппарат правительства (с письмом ознакомились «Ведомости»). Представительница курирующего связь вице-премьера Аркадия Дворковича знает об этом предложении, она говорит, что обсуждение продолжается.

О необходимости за два года провести интернет во все больницы и поликлиники России президент Владимир Путин заявил в послании Федеральному собранию. Минкомсвязи планировало пустить на это поручение деньги из фонда универсальной услуги связи – из него финансируется работа «Ростелекома» по устранению цифрового неравенства (УЦН). Фонд формируют все операторы: по 1,2% выручки. В декабре 2016 г. министр связи Николай Никифоров сообщил (передало «РИА новости»), что «Ростелеком» и будет подключать поликлиники и больницы к интернету – по программе УЦН.

Из-за закона Яровой цены на связь не должны расти быстрее инфляции
Власти компенсируют операторам часть расходов на закон Яровой
Минэкономразвития предлагает пустить на это средства программы по ликвидации цифрового неравенства, но этих денег недостаточно

Финансировать «последнюю милю» (от узла связи до медицинского учреждения) планируется за счет субъектов Федерации, говорится в январском письме Минкомсвязи в правительство («Ведомости» ознакомились с ним), всего речь идет о более чем 24 000 учреждений. Затраты на их подключение Минкомсвязи обещало посчитать позже. По предварительным оценкам, это 10 млрд руб. в год, говорил федеральный чиновник.

Минэкономразвития называет две причины, чтобы не финансировать подключение из фонда универсальной услуги. Во-первых, закон «Об охране здоровья» относит к медицинским учреждениям всех держателей лицензий, а значит, средства пойдут и бюджетным, и коммерческим организациям, что не может быть поддержано. Во-вторых, это значит, что заказ без конкурса получит «Ростелеком», а у медучреждений могут быть контракты с другими операторами.

Пакет Яровой могут переписать под «Ростех»

Идет речь о государственных или обо всех медучреждениях, президент не конкретизировал. О государственных, уверен гендиректор Telecom Daily Денис Кусков, они зачастую находятся там, где нет инфраструктуры связи, он уверен, что вопрос финансирования этого проекта не может решаться по остаточному принципу. Аргумент Минэкономразвития о коммерческих медучреждениях абсурден, говорит директор консалтинговой компании ДМГ Владимир Гераскин. Во-первых, у коммерческого учреждения есть право отказаться, а во-вторых, коммерческих медучреждений без интернета почти нет.

У Минэкономразвития есть более веские причины не допустить расходования фонда универсальной услуги на медицину: министерство хочет компенсировать из фонда расходы операторов на исполнение закона Яровой.

Дорогой пакет

100 миллиардов рублей – такими, по мнению замминистра связи Алексея Волина, могут быть затраты операторов на выполнение закона Яровой при сниженном размере хранимого трафика

Министерство учитывает нехватку денег в фонде универсальной услуги и поэтому, предлагая компенсировать из него расходы операторов на закон Яровой, одновременно пытается не допустить внесение в него статей расходов на подключение больниц, полагает Кусков и согласен гендиректор «ТМТ консалтинга» Константин Анкилов.

Минкомсвязи не удастся выправить закон Яровой с помощью подзаконных актов

В 2016 г. программа устранения цифрового неравенства действительно столкнулась с масштабным недофинансированием. В резерв универсальных услуг планировалось собрать 14,8 млрд руб., но «Ростелеком» получил из бюджета только 7,9 млрд. Дефицит сохранится в ближайшие годы и с 2016 по 2019 г. составит до 16,5 млрд руб., следует из материалов Минкомсвязи.

Между предложением о компенсации пакета Яровой и отказом от финансирования подключения больниц прямой связи нет, утверждает собеседник в Минэкономразвития. Косвенная же заключается в необходимости комплексного обсуждения реформы системы универсального обслуживания, объясняет он.

Представитель Минкомсвязи отказался от комментариев. Представитель «Ростелекома» отказался комментировать межведомственную переписку.

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