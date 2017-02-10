Минэкономразвития против подключения больниц к интернету за счет фонда универсальной услуги

О необходимости за два года провести интернет во все больницы и поликлиники России президент Владимир Путин заявил в послании Федеральному собранию

Минэкономразвития выступает против предложения Минкомсвязи финансировать подключение поликлиник и больниц к интернету из фонда универсальной услуги связи, написал замминистра Николай Подгузов в аппарат правительства (с письмом ознакомились «Ведомости»). Представительница курирующего связь вице-премьера Аркадия Дворковича знает об этом предложении, она говорит, что обсуждение продолжается.

О необходимости за два года провести интернет во все больницы и поликлиники России президент Владимир Путин заявил в послании Федеральному собранию. Минкомсвязи планировало пустить на это поручение деньги из фонда универсальной услуги связи – из него финансируется работа «Ростелекома» по устранению цифрового неравенства (УЦН). Фонд формируют все операторы: по 1,2% выручки. В декабре 2016 г. министр связи Николай Никифоров сообщил (передало «РИА новости»), что «Ростелеком» и будет подключать поликлиники и больницы к интернету – по программе УЦН.

Финансировать «последнюю милю» (от узла связи до медицинского учреждения) планируется за счет субъектов Федерации, говорится в январском письме Минкомсвязи в правительство («Ведомости» ознакомились с ним), всего речь идет о более чем 24 000 учреждений. Затраты на их подключение Минкомсвязи обещало посчитать позже. По предварительным оценкам, это 10 млрд руб. в год, говорил федеральный чиновник.

Минэкономразвития называет две причины, чтобы не финансировать подключение из фонда универсальной услуги. Во-первых, закон «Об охране здоровья» относит к медицинским учреждениям всех держателей лицензий, а значит, средства пойдут и бюджетным, и коммерческим организациям, что не может быть поддержано. Во-вторых, это значит, что заказ без конкурса получит «Ростелеком», а у медучреждений могут быть контракты с другими операторами.

Идет речь о государственных или обо всех медучреждениях, президент не конкретизировал. О государственных, уверен гендиректор Telecom Daily Денис Кусков, они зачастую находятся там, где нет инфраструктуры связи, он уверен, что вопрос финансирования этого проекта не может решаться по остаточному принципу. Аргумент Минэкономразвития о коммерческих медучреждениях абсурден, говорит директор консалтинговой компании ДМГ Владимир Гераскин. Во-первых, у коммерческого учреждения есть право отказаться, а во-вторых, коммерческих медучреждений без интернета почти нет.

У Минэкономразвития есть более веские причины не допустить расходования фонда универсальной услуги на медицину: министерство хочет компенсировать из фонда расходы операторов на исполнение закона Яровой.

Дорогой пакет 100 миллиардов рублей – такими, по мнению замминистра связи Алексея Волина, могут быть затраты операторов на выполнение закона Яровой при сниженном размере хранимого трафика

Министерство учитывает нехватку денег в фонде универсальной услуги и поэтому, предлагая компенсировать из него расходы операторов на закон Яровой, одновременно пытается не допустить внесение в него статей расходов на подключение больниц, полагает Кусков и согласен гендиректор «ТМТ консалтинга» Константин Анкилов.

В 2016 г. программа устранения цифрового неравенства действительно столкнулась с масштабным недофинансированием. В резерв универсальных услуг планировалось собрать 14,8 млрд руб., но «Ростелеком» получил из бюджета только 7,9 млрд. Дефицит сохранится в ближайшие годы и с 2016 по 2019 г. составит до 16,5 млрд руб., следует из материалов Минкомсвязи.

Между предложением о компенсации пакета Яровой и отказом от финансирования подключения больниц прямой связи нет, утверждает собеседник в Минэкономразвития. Косвенная же заключается в необходимости комплексного обсуждения реформы системы универсального обслуживания, объясняет он.

Представитель Минкомсвязи отказался от комментариев. Представитель «Ростелекома» отказался комментировать межведомственную переписку.