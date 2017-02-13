От кинотеатра до интернета останется 17 дней

Американская студия Warner Bros. готова предоставить доступ к своим фильмам в интернете уже через 17 дней после их премьеры в кинотеатрах, пишет Variety со ссылкой на источники, близкие к компании. Сейчас интернет-пользователи и зрители платных телеканалов могут увидеть голливудскую премьеру в среднем не раньше чем через 90 дней после начала проката. На прошлой неделе гендиректор Warner Bros. Кевин Тсуджихара заявил, что переговоры студии с кинотеатрами о ранних релизах в интернете продвигаются и компания вскоре предложит решение, интересное и зрителям, и кинотеатрам.

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