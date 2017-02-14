«Русский репортер» возвращается в печать

Выпускать журнал будет та же команда, что и раньше, большинство журналистов готовы вернуться к выпуску журнала

Медихолдинг «Эксперт» возобновит выпуск журнала «Русский репортер», рассказал «Ведомостям» главный редактор журнала «Русский репортер» Витайлий Лейбин. Очередной номер выйдет в печать 27 февраля, теперь журнал будет выходить один раз в две недели, говорит он. До 2015 г. журнал был еженедельным.

«Русский репортер» впервые вышел в России в 2007 г., входит в медиагруппу «Эксперт». В 2010 г. издание подписало соглашение с WikiLeaks. Финансовая ситуация журнала стала сильно ухудшаться в 2015 г., тогда издание было вынуждено отказаться от еженедельного выпуска и сократить число выходов до одного раза в две недели. Летом 2016 г. журнал отказался от печатной версии, но продолжил публиковать статьи на своем сайте. К концу 2016 г. большинство сотрудников журнала уже не работали на «Русский репортер», рассказывали «Ведомостям» источники в холдинге.

На протяжении последнего полугода совладелец медиахолдинга «Эксперт» Валерий Фадеев и сам Лейбин активно искали инвесторов для того, чтобы возобновить полноценный выпуск журнала, говорили источники «Ведомостей». Фадеев и Лейбин это подтверждали в разговоре с «Ведомостями».

В результате они сумели найти финансирование на издание журнала. Собеседники «Ведомостей», близкие к холдингу, оценивают размер инвестиций в развитие журнала в десятки миллионов рублей. Лейбин это не комментирует, но уточняет, что полученных средств должно хватить на год издания журнала, а через некоторое журнал самостоятельно будет получать доходы от рекламы и подписки и сможет выйти на самоокупаемость, рассчитывает Лейбин.

Выпускать журнал будет та же команда, что и раньше, говорит Лейбин. Большинство журналистов готовы вернуться к выпуску журнала, говорит он.

В прошлом году Лейбин запустил еще один медийный проект под названием «Лес.Медиа», в запуске и работе которого также принимают участие журналисты «Русского репортера». Суть проекта в том, чтобы объединить профессиональное и любительское журналистское сообщество по всей стране, говорит Лейбин. Отдельные журналисты в регионах могут создавать на портале свои мини-журналы и размещать на них свои статьи и статьи других авторов, говорит он. В прошлом году этот проект уже получил два гранта от «Рыбаков фонда» фонда Игоря Рыбакова, сооснователя компании «Технониколь», и от компании Faberlic, знает источник, знакомый с деятельностью издания. Лейбин это подтвердил «Ведомостям». «Рыбаков фонд» выдал в прошлом году средства на организацию медиаполигона для молодых журналистов «Прогрессоры 24», где «Рыбаков фонд» выступил генеральным партнером, говорит Лейбин. Сумму грантов он не раскрывает. «Рыбаков фонд» выделил проекту 2-3 млн руб. в прошлом году и фонд рассматривает возможность выделения аналогичной суммы в этом году, знает собеседник «Ведомостей». По его данным, компания Faberlic выделила 5-6 млн руб. на проект Les.Media в прошлом году.

Впрочем, «Рыбаков фонд» рассматривает возможность выделения гранта на развитие проекта Les.Media на сумму в 100 млн руб., говорит источник, знакомый с деталями переговоров. Лейбин в прошлом году обратился к структурам Рыбакова с просьбой профинансировать проект Les.Media, говорит он. Представитель фонда эту ситуацию не комментирует. Лейбин сказал, что он рассматривает разные варианты инвестиций.

На протяжении последних нескольких лет финансовое положение медиахолдинга «Эксперт» не в лучшем состоянии. Один из акционеров холдинга - ВЭБ (ему принадлежит 31,2% медиахолдинга) - в 2014 г. согласился увеличить «Эксперту» открытую на восемь лет кредитную линию со 100 млн до 550 млн руб. В конце 2016 г. банк «Глобэкс», который управляется ВЭБом, подал иск к медиахолдинигу на сумму более 88,6 млн руб. Впрочем, на предварительном судебном заседании представители банка и медиахолдинга сообщили, чтоб обсуждают условия мирового соглашения.

8 февраля к медиахолдингу подал иск «Транскапиталбанк» на сумму более 20 млн руб. Представитель банка пока не ответил на запрос «Ведомостей».