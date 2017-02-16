Владелец прав на песни Цоя потребовал от «В контакте» 2 млн рублей

Владелец прав на песни Виктора Цоя – компания ООО «Музыкальное право» (работает под брендом Moroz Records) подала в Мосгорсуд второй иск к социальной сети «В контакте», потребовав от компании компенсации материального ущерба за незаконное распространение контента в размере почти 2 млн руб., а также потребовала от социальной сети прекратить создание технических условий для незаконного распространения контента. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель Мосгорсуда.

Компания «Музыкальное право» потребовала от «ответчика прекратить создание технических условий, обеспечивающих размещение, распространение и иное использование фонограмм, говорит представитель Мосгорсуда. Взыскать с ответчика в пользу истца денежную компенсацию за нарушение исключительных смежных прав истца на фонограммы произведений в размере 1,95 млн руб.».

Всего в иске перечислены 26 песен, среди них 8 песен Цоя, 8 – Звездинского, 4 – группы «Круиз», 6 – группы «Звуки Му».

Основатель Moroz Records Сергей Морозов подтвердил факт подачи иска «Ведомостям». Представитель социальной сети «В контакте» сказал «Ведомостям», что социальная сеть сейчас ведет переговоры с правообладателем, но есть ли уже какие-либо конкретные договоренности, он не уточнил. Морозов опроверг переговоры с «В контакте». «К нам из социальной сети никто не обращался», – говорит он.

Правами на песни группы «Кино» управляет один из старейших музыкальных лейблов – Moroz Records, основанный Сергеем Морозовым, а ООО «Музыкальное право» – одно из его юрлиц, говорит источник в одном из российских лейблов. По данным «СПАРК-Интерфакса», Сергей Морозов владеет 100% этого ООО и является его гендиректором. В каталоге, опубликованном на сайте Moroz Records, числятся некоторые песни, указанные в определении Мосгорсуда.

Правообладатели могут добиваться через Мосгорсуд блокировки сайтов, размещающих пиратский контент благодаря антипиратскому закону, который был принят в 2013 г. С мая 2015 г. законодательство позволяет блокировать такие сайты навечно, в случае если суд примет хотя бы два решения о нарушении интеллектуальных прав в отношении таких ресурсов. Правообладатель в течение 15 дней после подачи заявления о таких мерах обязан подать основной иск, указывается в определении Мосгорсуда.

В конце января 2017 г. Мосгорсуд принял предварительные меры в отношении социальной сети «В контакте» по требованию «Музыкального права». Суд согласился с последней в том, что «В контакте» незаконно размещает песни, права на которые принадлежат «Музыкальному праву». В частности, речь идет о нескольких песнях Виктора Цоя, а также других исполнителей – Михаила Звездинского, групп «Круиз» и «Звуки Му». Суд обязал Роскомнадзор прекратить создание технических условий, которые позволяют размещать и распространять эти песни на сайте VK.com, говорится в определении суда.

Предварительные обеспечительные меры предполагают возможность блокировки ресурса до принятия решения Мосгорсудом по существу, но социальной сети «В контакте» это не коснулось. Представитель Роскомнадзора Вадим Ампелонский говорил тогда «Ведомостям», что ведомство проверило, есть ли указанный контент во «В контакте», но не нашло данные песни в соцсети. Именно поэтому временной блокировки не было, говорил он.

Ранее Морозов говорил «Ведомостям», что компания намерена добиваться судебной блокировки «В контакте»: основной иск будет подан. По закону компания должна дождаться первого решения суда по существу, а уже после этого вправе подать основной иск, говорит «Ведомостям» Морозов. «После первого решения мы намерены подать второй иск уже о вечной блокировке», – говорит он.

Антипиратский закон позволяет правообладателям подавать иск и требовать в нем материальной компенсации от ресурса, сказал «Ведомостям» старший юрист Goltsblat BLP Евгений Орешин. «Компании могут потребовать материальную компенсацию от портала, незаконно размещающего их контент, но в основном правообладатели этим не пользуются, так как подобные иски подаются к сайтам с непонятной структурой владения, и добиться компенсации от них практически невозможно», – говорит Орешин.

По словам источника «Ведомостей», Moroz Records давно пытается добиться от «В контакте» подписания лицензионного договора, но сторонам пока договориться не удалось. Ранее Mail.ru Group, управляющая «В контакте», подписала крупные контракты с западными мейджорами и некоторыми российскими издателями. Но части российских правообладателей пока не удается договориться с компанией, говорит он.