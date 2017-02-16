«Олимп» продолжит размещать наружную рекламу в Москве

Суд встал на сторону оператора наружной рекламы «Олимп» при рассмотрении кассационной жалобы основного кредитора компании - банка ВТБ, сообщил корреспондент «Ведомостей» из зала суда.

Банк подал кассационную жалобу в 27 января, ВТБ хотел оспорить мировое соглашение, которое подписал оператор наружной рекламы и департамент СМИ и рекламы.

ВТБ – крупный кредитор «Олимпа», оператор должен ему 2,2 млрд руб. В сентябре прошлого года, после того как оператор перестал выплачивать кредит, ВТБ подал иск против оператора, требуя признать его банкротом. Решения по этому иску до сих пор нет. Впрочем, «Олимп» сейчас ведет переговоры с банком и планирует приступить к реструктуризации долга, сказал «Ведомостям» представитель оператора.

«Олимп» – один из старейших игроков на рынке наружной рекламы. В 2013–2014 гг. компания выиграла на городских торгах право разместить рекламные щиты на 1362 точках в городе, или на 15% от всех разыгранных мест. За это оператор обязался за 10 лет перечислить городу 10,3 млрд руб. Но в конце 2015 г. компания не смогла перевести очередной платеж, департамент расторг один из двух договоров с ней, в результате оператор продолжил работать с половиной щитов.

Тогда «Олимп» в феврале подал иск к городу, требуя вернуть 1,1 млрд руб. за те места, за которые платил, но где не мог установить щиты – например, из-за ремонта улицы. Чиновники в ответ подали свой иск на 1,95 млрд руб. В прошлом ноябре стороны отказались от взаимных претензий, суд признал расторгнутый договор действительным, «Олимп» вернул себе все щиты.

Для того чтобы расплатиться с городом по возросшим платежам, «Олимп» привлекал кредиты у Банка Москвы (входил в группу ВТБ, в мае прошлого года банк был реорганизован). Сумма долга компании перед банком превышает 2,2 млрд руб., сказал «Ведомостям» представитель банка. Банк намерен добиваться возврата долга любыми средствами, заявлял ранее представитель банка.

После заключения мирового соглашения с чиновниками представитель «Олимпа» сообщил «Ведомостям», что компания вновь начнет обслуживать кредит ВТБ. Но фактически этого не произошло – последний «ничтожный» платеж по кредиту «Олимп» перечислил в июне 2016 г., утверждает представитель ВТБ, с тех пор компания не предложила банку каких-либо приемлемых условий по погашению долга. В понедельник, 30 января, по инициативе банка в «Олимпе» начата процедура банкротства, следует из картотеки арбитражных дел.