Ученые NASA обнаружили три «пригодные» для жизни планеты

Ученые NASA обнаружили звезды TRAPPIST-1 семь планет размером с Землю, на трех из которых условия подходят для существования жизни

Ученые NASA обнаружили у недавно открытой планетарной системы TRAPPIST-1 семь планет, схожих по размеру с Землей, на трех из них есть так называемые условия «зоны жизни». На планетах предположительно пригодных для жизни могут быть вода и атмосфера. Доклад с выводами ученых опубликовал научный журнал Nature.

«По нашим наблюдениям, как минимум семь планет размером и массой схожи с Землей и обращаются вокруг TRAPPIST-1», - говорится в статье.

Звезда TRAPPIST-1 по размеру и массе схожа с Юпитером, она находится приблизительно в 39 световых годах в сторону созвездия Водолея. В прошлом году ученые обнаружили у этой звезды три планеты, в этом году - еще четыре.

«До открытия TRAPPIST-1 ученым были известны только четыре землеподобных планеты, которые мы могли изучать, – Земля, Марс, Венера и Меркурий. Теперь их количество увеличилось на семь. Мы можем их изучать не через пять-десять лет, а уже сейчас. Первые данные об их свойствах получим в ближайшие недели и месяцы. История TRAPPIST-1 только начинается», — приводится в статье комментарий астронома из бельгийского университета Льежа Мишеля Жильона.

По мнению ученых, температура на семи планетах может быть подходящей для существования жидкой воды (около нуля или 20-30 градусов мороза). При этом наиболее комфортные для жизни условия вероятно есть только на трех открытых планетах. На трех самых близких к звезде слишком жарко для существования жизни, на самой далекой - слишком холодно. В связи с этим для поисков жизни интересны более всего три планеты между ними.

Группа ученых уже изучила спектр лучей звезды TRAPPIST-1 и обнаружила, что это каменистые планеты, на которых помимо воды и кислорода могут быть углекислоты. Но не все астрономы уверены в существовании этих планет. Некоторые считают, что яркость звезды, которая периодически снижается, может возникать из-за невидимого светила - спутника TRAPPIST-1, а не из-за планет.

Открытые планеты имеют радиус от 0,7 до 1,08 радиуса Земли. Их плотность схожа с земной или чуть ниже, что свидетельствует о каменистой природе поверхности. Ученые предполагают, что они также могут быть планетами-океанами. В отличие от Земли, эти семь планет вращаются по тесной орбите вокруг звезды – земной год на них длится от полутора дней до двух недель. Дальняя планета системы находится приблизительно в четыре раза ближе к звезде, чем Меркурий к Солнцу.

Систему TRAPPIST-1 на данный момент изучают с помощью космических телескопов Hubble, TRAPPIST и орбитального телескопа «Спитцер». Теперь ученые хотят узнать, есть ли на этих планетах атмосфера.