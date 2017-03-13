ФСБ выступила против создания пилотных зон для тестирования закона Яровой

ФСБ выступила против создания пилотных зон в регионах для тестирования так называемого закона Яровой в части, касающейся операторов связи и интернет-компаний

Минкомсвязи, прежде поддерживавшее эту идею, теперь воздерживается от ее оценки

ФСБ выступила против создания пилотных зон в регионах для тестирования так называемого «закона Яровой» в части, касающейся операторов связи и интернет-компаний. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на собственные источники — участников совещания по вопросу подготовки плана мероприятий по реализации закона Яровой. Это совещание прошло на площадке рабочей группы «Связь и IT» экспертного совета при правительстве на прошлой неделе.

Собеседники «Ведомостей» эту информацию подтвердили. Они добавили также, что Минкомсвязи воздержалось по вопросу пилотных зон и поэтапного внедрения, хотя ранее замминистра связи Алексей Волин обещал, что ведомство поддержит эту идею.

По данным «Интерфакса», основной аргумент ФСБ в том, что на сегодня есть все технические возможности для реализации закона. Собеседники «Ведомостей» говорят, что четкой аргументации представители не приводили.

ФСБ рассчитывает к 30 июня разработать нормативно-правовой акт, в котором будет конкретика по тому, как, в какие сроки и в каком формате должна будет храниться информация, говорят собеседники «Интерфакса» и «Ведомостей». В подготовке документа будет участвовать Минкомсвязи. Участники заседания пожаловались представителям ФСБ и Минкомсвязи на то, что те не включают компании в рабочую группу при создании документов.

Голос ФСБ может стать решающим в вопросе создания пилотов, так как они бенефециары этого закона, говорят два участника совещания. Но один из них отмечает, что решение по вопросу создания пилотных зон должно принимать правительство. Однако пока что подзаконные акты остаются прежними и рынку придется исходить из того, что ни пилотных зон, ни поэтапного внедрения не будет, заключают участники совещания.

По их словам, один из производителей СОРМ — ООО «Специальные технологии» — пообещал к концу года разработать оборудование для исполнения закона: речь идет об оборудовании, способном хранить и передавать большие объемы информации.

Человек, близкий к организаторам рабочей группы, напоминает, что министр открытого правительства Михаил Абызов и вице-премьер Аркадий Дворкович ранее поддерживали на различных совещаниях идею реализации пилотного проекта для закона Яровой.

Эксперты говорили «Ведомостям» ранее, что внедрение пилота может сместить сроки вступления закона в силу в части хранения. По словам одного из собеседников «Ведомостей», ФСБ считает, что для исполнения закона уже все готово, операторы просто «тянут время».

Представители МТС, «Вымпелкома», «Мегафона» и «Ростелекома» отказались комментировать итоги совещания.

Ранее их представители говорили, что поддерживают запуск пилотного проекта. Представитель «Вымпелкома» заявлял, что эта система должна быть интегрирована с системой СОРМ, чтобы не создавать две параллельные системы одновременно. Создание пилотных зон поможет рынку объективно оценить ситуацию: реально взглянуть на возможность реализации закона, оценить стоимость решения, настаивает представитель «Мегафона».

Представители Минкомсвязи и ФСБ пока не ответили на вопросы «Ведомостей».