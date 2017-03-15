Законопроект о регулировании мессенджеров скоро попадет в Госдуму

Владельцы мессенджеров должны будут заключить договора с операторами и получить согласие на массовые рассылки

Законопроект о регулировании работы мессенджеров в России уже готов и сейчас проходит финальные согласования в других ведомствах, сообщил представитель Роскомнадзора Вадим Ампелонский. Внесением проекта будет заниматься Медиа-коммуникационный союз, делать это он будет через депутатов. Недавно Роскомнадзор закончил последние согласования документа с индустрией – в частности, с Mail.ru Group, которая просила уточнить термины таким образом, чтобы мессенджеры были отделены от социальных сетей, рассказал Ампелонский.

Проект, по его словам, содержит две основых идеи. Во-первых, он обяжет владельцев мессенджеров заключать соглашения с операторами связи. Во-вторых, он запретит мессенджерам делать массовые рассылки сообщений без согласия пользователей. Это большая проблема, признает Ампелонский: например, недавно многие пользователи мессенджеров получили сообщения о том, что 5000 детей планируют совершить самоубийство.

Мессенджеры в России В России, по данным J'son & Partners Consulting, в тройку самых популярных мобильных мессенджеров и соцсетей вошли «В контакте», WhatsApp и Viber.

Роскомнадзор и Медиа-коммуникационный союз (МКС, представляет интересы крупнейших операторов и медиахолдингов) готовят законопроект о регулировании мессенджеров с конца 2015 г. Изначально этот документ включал в себя регулирование сразу двух сфер – мессенджеров и онлайн-кинотеатров. Но затем он был разделен на две части, проект по онлайн-кинотеатрам уже прошел первое чтение в Госдуме.

В декабре 2016 г. руководитель Роскомнадзора Александр Жаров объяснял, зачем нужна привязка мессенджера к конкретному номеру абонента оператора связи. По словам руководителя Роскомнадзора, речь не идет о проникновении в личную переписку людей. Привязка к номеру нужна спецслужбам, чтобы идентифицировать человека, который в случае чрезвычайной ситуации или террористической атаки пользовался этим номером. «Пока мессенджеры не заключают ни с кем договоров, не платят никаких налогов и живут замечательно», - говорил Жаров (цитата по «Интерфаксу»). По его словам, после этого операторы «выстроят с мессенджерами товарно-денежные отношения и, таким образом, они опосредованно тоже внесут лепту в российскую экономику».