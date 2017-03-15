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Законопроект о регулировании мессенджеров скоро попадет в Госдуму

Владельцы мессенджеров должны будут заключить договора с операторами и получить согласие на массовые рассылки
Законопроект запретит мессенджерам делать массовые рассылки сообщений без согласия пользователей
Законопроект запретит мессенджерам делать массовые рассылки сообщений без согласия пользователей
Е. Ширинкина / Ведомости

Законопроект о регулировании работы мессенджеров в России уже готов и сейчас проходит финальные согласования в других ведомствах, сообщил представитель Роскомнадзора Вадим Ампелонский. Внесением проекта будет заниматься Медиа-коммуникационный союз, делать это он будет через депутатов. Недавно Роскомнадзор закончил последние согласования документа с индустрией – в частности, с Mail.ru Group, которая просила уточнить термины таким образом, чтобы мессенджеры были отделены от социальных сетей, рассказал Ампелонский.

Медиахолдинги опубликовали законопроект о регулировании мессенджеров и онлайн-кинотеатров. Мнение отрасли в нем не учтено
Исчезающие поправки

Проект, по его словам, содержит две основых идеи. Во-первых, он обяжет владельцев мессенджеров заключать соглашения с операторами связи. Во-вторых, он запретит мессенджерам делать массовые рассылки сообщений без согласия пользователей. Это большая проблема, признает Ампелонский: например, недавно многие пользователи мессенджеров получили сообщения о том, что 5000 детей планируют совершить самоубийство.

Мессенджеры в России

В России, по данным J'son & Partners Consulting, в тройку самых популярных мобильных мессенджеров и соцсетей вошли «В контакте», WhatsApp и Viber.

Роскомнадзор и Медиа-коммуникационный союз (МКС, представляет интересы крупнейших операторов и медиахолдингов) готовят законопроект о регулировании мессенджеров с конца 2015 г. Изначально этот документ включал в себя регулирование сразу двух сфер – мессенджеров и онлайн-кинотеатров. Но затем он был разделен на две части, проект по онлайн-кинотеатрам уже прошел первое чтение в Госдуме.

Роскомнадзор объяснил, зачем нужна привязка мессенджера к номеру абонента

В декабре 2016 г. руководитель Роскомнадзора Александр Жаров объяснял, зачем нужна привязка мессенджера к конкретному номеру абонента оператора связи. По словам руководителя Роскомнадзора, речь не идет о проникновении в личную переписку людей. Привязка к номеру нужна спецслужбам, чтобы идентифицировать человека, который в случае чрезвычайной ситуации или террористической атаки пользовался этим номером. «Пока мессенджеры не заключают ни с кем договоров, не платят никаких налогов и живут замечательно», - говорил Жаров (цитата по «Интерфаксу»). По его словам, после этого операторы «выстроят с мессенджерами товарно-денежные отношения и, таким образом, они опосредованно тоже внесут лепту в российскую экономику».

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Международная правозащитная организация Amnesty International составила рейтинг самых защищенных месенджеров. Первую строчку заняли Facebook Messenger и WhatsApp (оба они принадлежат компании Facebook)
Reuters
Международная правозащитная организация Amnesty International составила рейтинг самых защищенных месенджеров. Первую строчку заняли Facebook Messenger и WhatsApp (оба они принадлежат компании Facebook)
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WhatsApp поделил первое место среди самых безопасных с Facebook Messenger, получив 67 баллов из 100 возможных
Е. Разумный / Ведомости
WhatsApp поделил первое место среди самых безопасных с Facebook Messenger, получив 67 баллов из 100 возможных
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Второе место у iMessage (73 балла). В первую очередь эксперты рассматривали наличие в сервисе шифрования — основного способа защитить неприкосновенность частной жизни и свободу выражения мнений от онлайн-угроз
Н. Рыхлик / Ведомости
Второе место у iMessage (73 балла). В первую очередь эксперты рассматривали наличие в сервисе шифрования — основного способа защитить неприкосновенность частной жизни и свободу выражения мнений от онлайн-угроз
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Еще один мессенджер от Apple - FaceTime - также на втором месте (67 баллов). End-to-end шифрование (ключ от переписки формируется на конечном устройстве, например смартфоне пользователя) включено по умолчанию у шести мессенджеров из списка
Н. Рыхлик / Ведомости
Еще один мессенджер от Apple - FaceTime - также на втором месте (67 баллов). End-to-end шифрование (ключ от переписки формируется на конечном устройстве, например смартфоне пользователя) включено по умолчанию у шести мессенджеров из списка
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Telegram, разработанный основателем социальной сети «В контакте» Павлом Дуровым, оказался на третьей строчке. Он набрал 67 баллов, однако авторы рейтинга подчеркивают, что end-to-end шифрование в Telegram не включено по умолчанию. «Жаль, что «неправительственные организации» действуют как pr-инструмент правительства и корпораций», - прокомментировал рейтинг в Twitter Павел Дуров
Е. Разумный / Ведомости
Telegram, разработанный основателем социальной сети «В контакте» Павлом Дуровым, оказался на третьей строчке. Он набрал 67 баллов, однако авторы рейтинга подчеркивают, что end-to-end шифрование в Telegram не включено по умолчанию. «Жаль, что «неправительственные организации» действуют как pr-инструмент правительства и корпораций», - прокомментировал рейтинг в Twitter Павел Дуров
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Новый мессенджер от Google с end-to-end шифрованием — Allo (компания выпустила его в мае 2016 г.) набрал 53 балла, заняв четвертую строчку рейтинга
Е. Разумный / Ведомости
Новый мессенджер от Google с end-to-end шифрованием — Allo (компания выпустила его в мае 2016 г.) набрал 53 балла, заняв четвертую строчку рейтинга
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Такое же количество баллов (53) у еще одного мессенджера от Google - Duo
Е. Разумный / Ведомости
Такое же количество баллов (53) у еще одного мессенджера от Google - Duo
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Еще один мессенджер от Google - Hangouts, позволяющий пользователю обмениваться sms и mms без end-to-end шифрования, также набрал 53 балла
Е. Разумный / Ведомости
Еще один мессенджер от Google - Hangouts, позволяющий пользователю обмениваться sms и mms без end-to-end шифрования, также набрал 53 балла
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Приложение для обмена мгновенными сообщениями Line от одноименной японской компании набрало 47 баллов
Е. Разумный / Ведомости
Приложение для обмена мгновенными сообщениями Line от одноименной японской компании набрало 47 баллов
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Мессенджер Viber также набрал в рейтинге 47 баллов
Е. Разумный / Ведомости
Мессенджер Viber также набрал в рейтинге 47 баллов
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Skype не вошел в десятку самых безопасных мессенджеров, набрав 40 баллов. Низкие оценки Amnesty также получили сервисы Snapchat, Blackberry Messenger, QQ и WeChat
Е. Разумный / Ведомости
Skype не вошел в десятку самых безопасных мессенджеров, набрав 40 баллов. Низкие оценки Amnesty также получили сервисы Snapchat, Blackberry Messenger, QQ и WeChat
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