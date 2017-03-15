Максим Орешкин и Павел Дуров вошли в клуб молодых мировых лидеров

Основатель «В контакте» и Telegram Павел Дуров и министр экономического развития Максим Орешкин вошли в клуб молодых мировых лидеров Всемирного экономического форума (ВЭФ). Каждый год ВЭФ выбирает 100 молодых лидеров по всему миру в возрасте до 40 лет, которые решают сложнейшие задачи, используя инновационные подходы, говорится на сайте форума.

Ежегодно отбор проводится среди более чем 5000 кандидатов, занятых в разных сферах культурной, общественной и экономической деятельности во всех регионах мира. В 2017 г. ВЭФ впервые разделил их на два сектора – бизнесменов и представителей других сфер. Среди них есть министры, руководители компаний из списка Fortune 500, победители Олимпийских игр и даже обладатели премии «Оскар». С момента основания клуба в 2004 г. в него входят более 800 людей. Они участвуют в ежегодных саммитах ВЭФ, обсуждают перспективы развития мирового сообщества и выдвигают инициативы по решению социального-политических проблем.

Павел Дуров вошел в список как представитель Финляндии. В 2007 г. он основал «В контакте» – крупнейшую в России социальную сеть. Но в 2014 г. после акционерного конфликта с фондом UCP, тогда владевшим 48% «В контакте», Дуров ушел из компании: продал долю тогдашнему гендиректору «Мегафона» Ивану Таврину. Вскоре после этого он заявил, что к его уходу из «В контакте» приложил руку Кремль, и сообщил, что покидает Россию. Еще работая во «В контакте», Дуров начал разрабатывать мессенджер Telegram, у которого, по его словам, в 2016 г. было более 100 млн пользователей во всем мире. В России их всего 6 млн, оценивали недавно специалисты сервиса для аналитики групповых чатов в Telegram – Combot. На запрос «Ведомостей» Дуров пока не ответил. Орешкин был назначен министром в конце 2016 г., а до этого занимал должность замминистра финансов. Он также не ответил на запрос «Ведомостей».

Кроме Орешкина в список от России вошла Екатерина Березий, гендиректор компании «Эксозатлет», занимающейся медицинским оборудованием для реабилитации пациентов с нарушениями нижних конечностей.

Участвовать в мероприятиях клуба выбранные лидеры могут шесть лет. Ранее от России в него входили филантроп Наталья Водянова, предприниматель Рубен Варданян, бывший шеф-редактор РБК Елизавета Осетинская и управляющий партнер First Nation Societe Bancaire Ян Яновский. Сейчас в клубе две россиянки – директор Политехнического музея Юлия Шахновская и бывший исполнительный директор фонда «Викимедия» Лайла Третиков, а также замминистра экономического развития Станислав Воскресенский.