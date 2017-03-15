Медиа

Максим Орешкин и Павел Дуров вошли в клуб молодых мировых лидеров

Основатель «В контакте» и Telegram Дуров фигурирует в клубе ВЭФ как представитель Финляндии
Павел Дуров вошел в список как представитель Финляндии
Павел Дуров вошел в список как представитель Финляндии
Albert Gea / REUTERS

Основатель «В контакте» и Telegram Павел Дуров и министр экономического развития Максим Орешкин вошли в клуб молодых мировых лидеров Всемирного экономического форума (ВЭФ). Каждый год ВЭФ выбирает 100 молодых лидеров по всему миру в возрасте до 40 лет, которые решают сложнейшие задачи, используя инновационные подходы, говорится на сайте форума.

10 самых безопасных мессенджеров
Skype и Snapchat – одни из самых уязвимых, следует из рейтинга Amnesty International

Ежегодно отбор проводится среди более чем 5000 кандидатов, занятых в разных сферах культурной, общественной и экономической деятельности во всех регионах мира. В 2017 г. ВЭФ впервые разделил их на два сектора – бизнесменов и представителей других сфер. Среди них есть министры, руководители компаний из списка Fortune 500, победители Олимпийских игр и даже обладатели премии «Оскар». С момента основания клуба в 2004 г. в него входят более 800 людей. Они участвуют в ежегодных саммитах ВЭФ, обсуждают перспективы развития мирового сообщества и выдвигают инициативы по решению социального-политических проблем.

Павел Дуров вошел в список как представитель Финляндии. В 2007 г. он основал «В контакте» – крупнейшую в России социальную сеть. Но в 2014 г. после акционерного конфликта с фондом UCP, тогда владевшим 48% «В контакте», Дуров ушел из компании: продал долю тогдашнему гендиректору «Мегафона» Ивану Таврину. Вскоре после этого он заявил, что к его уходу из «В контакте» приложил руку Кремль, и сообщил, что покидает Россию. Еще работая во «В контакте», Дуров начал разрабатывать мессенджер Telegram, у которого, по его словам, в 2016 г. было более 100 млн пользователей во всем мире. В России их всего 6 млн, оценивали недавно специалисты сервиса для аналитики групповых чатов в Telegram – Combot. На запрос «Ведомостей» Дуров пока не ответил. Орешкин был назначен министром в конце 2016 г., а до этого занимал должность замминистра финансов. Он также не ответил на запрос «Ведомостей».

Telegram запустил платформу для публикации текстов Telegraph. Но зарабатывать на этом компания не планирует
Дуров построил Telegraph

Кроме Орешкина в список от России вошла Екатерина Березий, гендиректор компании «Эксозатлет», занимающейся медицинским оборудованием для реабилитации пациентов с нарушениями нижних конечностей.

Участвовать в мероприятиях клуба выбранные лидеры могут шесть лет. Ранее от России в него входили филантроп Наталья Водянова, предприниматель Рубен Варданян, бывший шеф-редактор РБК Елизавета Осетинская и управляющий партнер First Nation Societe Bancaire Ян Яновский. Сейчас в клубе две россиянки – директор Политехнического музея Юлия Шахновская и бывший исполнительный директор фонда «Викимедия» Лайла Третиков, а также замминистра экономического развития Станислав Воскресенский.

Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике