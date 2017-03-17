«Одноклассники» хотят брать деньги с пользователей за просмотр видео

Российская социальная сеть «Одноклассники» планирует протестировать платную модель показа видео в социальной сети, рассказала «Ведомостям» ее представитель Анастасия Жбанова. По ее словам, рассматриваются несколько вариантов взимания платы с пользователей: платная подписка на телеканалы, сериалы и проч. и оплата просмотра отдельных фильмов и видео. Окончательное решение о том, какая модель будет использоваться, соцсеть примет в течение полугода, добавила Жбанова.

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