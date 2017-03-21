Рынок рекламы в России достиг рекордных показателей

Расходы на рекламу на ТВ выросли на 9% до 150,8 млрд руб.

В прошлом году он вырос на 11% до 360 млрд рублей, подсчитали в АКАР

В 2016 г. рынок рекламы России вырос на 11% до 360 млрд руб., подсчитали эксперты Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР).

«Это самый большой объем рынка за всю историю рекламного рынка в России в текущих ценах и рублях», – сказал председатель комитета исследований, аудита и рекламных технологий АКАР Сергей Веселов. По его словам, показатели за 2015 г. были скорректированы.

Самые большие темпы роста показал сегмент интернета, расходы рекламодателей на продвижение в сети в прошлом году выросли на 21% до 136 млрд руб. Доля интернет-рекламы на рекламном рынке составила 38% в прошлом году, подсчитали в АКАР. В течение этого года АКАР начнет подсчитывать рекламу в интернете, рассказал Веселов. «Может быть, к концу этого года мы представим показатели по рынку региональной интернет-рекламы», – считает Веселов. Но есть сложности с методикой подсчетов, уточнил он.

Расходы на рекламу на ТВ выросли на 9% до 150,8 млрд руб. Доля ТВ-рекламы составила 42%, отчитывалась АКАР.

Рынок сегмента Out of home (сюда включена наружная реклама, транзитная реклама и реклама в кинотеатрах) в прошлом году вырос на 6% до 38,34 млрд руб. Ранее АКАР подсчитывала только показатели рынка наружной рекламы, а другие сегменты рекламы включала в сегмент под названием «прочие». Рынок наружной рекламы в прошлом году вырос на 8% до 31,4 млрд руб., транзитной рекламы в прошлом году упал на 11% до 3,59 млрд руб. Рынок индоррекламы, разрешающей рекламу внутри помещений, вырос на 5% до 2,31 млрд руб., рынок рекламы в кинотеатрах вырос на 11% до 1 млрд руб.

Рынок рекламы на радио также вырос на 6%, до 15,1 млрд руб.

Единственный падающий сегмент – это рынок рекламы в средствах массовой информации. Рекламодатели сократили продвижение средств на рекламу в печатных СМИ на 16% до 19,7 млрд руб.