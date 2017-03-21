ФАС проверит законность демонтажа воздушных линий связи в Москве

Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Москве рассматривает жалобу Ассоциации компаний связи (АКС) на демонтаж воздушных кабелей, предусмотренный московской городской программой благоустройства «Моя улица». Это следует из переписки УФАС с АКС, с которой ознакомились «Ведомости». УФАС уже направило запрос в правительство Москвы, срок рассмотрения жалобы АКС, поданной в конце января 2017 г., продлен до начала мая, следует из документа.

Заявление поступило и рассматривается, подтвердил представитель московского УФАС. В Москве созданы неравные конкурентные условия для операторов, имеющих и не имеющих доступ в канализацию, считает представитель АКС.

Благоустройство московских улиц предусматривает перенос воздушных кабелей в канализацию, но расчетов стоимости их демонтажа и переноса под землю не проводилось, следует из заявления АКС в ФАС. При этом на ряде улиц доступ в канализацию может предоставить только одна компания - локальный монополист, а где-то его нет больше, утверждают его авторы. Самостоятельное строительство канализации операторами может занять до двух лет, а стоимость достигать 1 млн руб. за 1 км. При этом аренда канализации стоит в 10 раз дороже, чем воздушный подвес проводов, - она увеличит себестоимость услуг связи в среднем на 15%, посчитала АКС. В целом расходы московских операторов на перенос линий связи в канализацию составят 100 млрд руб., что приведет к росту тарифов для пользователей, а некоторые из них вообще останутся без доступа в интернет и платного ТВ, опасается ассоциация.

Вопрос о переносе воздушных линий связи в канализацию московские и федеральные чиновники обсуждают уже несколько лет. В прошлом году дело дошло до принудительного демонтажа кабелей с нескольких десятков московских домов. В начале марта 2017 г. предписания демонтировать воздушные линии и перенести их в канализацию получили операторы, работающие в Мещанском районе.

1 млн за постройку 1 км канализации - очень завышенная оценка: на практике прокладка 1 км коммуникаций в Москве стоит около 200 000 руб., говорит гендиректор «Искрателекома» Алхас Мирзабеков. В то же время демонтаж воздушных линий связи будет сильным ударом для провайдеров, особенно небольших: компенсация связанных с ним затрат с московскими операторами не обсуждалась, предупреждает он. Сейчас аренда 1 м канализации в Москве в среднем стоит 6 руб. в месяц: никаких объективных методик расчета ставок аренды нет, все зависит от аппетитов ее владельцев, сетует Мирзабеков. Такие расценки он считает завышенными в 2-3 раза: по мнению Мирзабекова, разумной и комфортной для операторов была бы ставка 2 руб. в месяц.

«Ростелеком», у которого из-за незаконных обрезов проводов в Москве в прошлом году без связи остались более 100 000 абонентов, поддерживает обращение АКС, говорит его представитель Олег Тарасов. Он надеется, что рабочая группа при департаменте информационных технологий (ДИТ) Москвы, созданная по инициативе ФАС, найдет решение, устраивающее и операторов, и чиновников. Тарасов уверен, что правительство Москвы будет соблюдать закон «О связи», по которому инициатор переноса линий связи должен компенсировать операторам затраты.

В последнем обращении АКС в ФАС не содержится новых фактов, а расчеты по потенциальным затратам вызывают большие сомнения, особенно с учетом того, что сейчас на повестке дня исключительно адреса, которые вошли в программу «Моя улица», а не весь город, говорит руководитель направления по взаимодействию с бизнес-сообществом ДИТ Елена Новикова. На заседании экспертного совета ФАС по вопросам связи операторы в целом поддержали инициативу Москвы по благоустройству улиц, согласившись, что сохранение статус-кво невозможно, утверждает она. Рабочая группа призвана скоординировать усилия города и операторов по этому вопросу: операторы заранее получат все планы благоустройства по программе «Моя улица» на этот год и смогут влиять на проект кабельной канализации, которая строится за счет города, обещает Новикова. По ее словам, случаев массового демонтажа воздушных линий в городе фактически нет. Представители АКС не явились на заседание рабочей группы, создания которой добивались в своих обращениях и где рассматриваются тревожащие их вопросы, добавляет Новикова.

Несмотря на создание рабочей группы, «Вымпелкому» продолжают поступать запросы от ГБУ «Жилищник» в ряде районов Москвы с требованием в сжатые сроки предоставить информацию по прокладке воздушных коммуникаций с угрозами в противном случае демонтировать их, отмечает представитель «Вымпелкома» Анна Айбашева. Это идет в разрез с решениями экспертного совета при ФАС, считает она.

Запросы от префектур и ГБУ «Жилищник» на предоставление информации и просьбы промаркировать кабель не содержат реальных угроз для операторов, считает Новикова.