Telenor объявила цену размещения ADS Vimpelcom

Telenor объявила цену размещения 142,8 млн ADS Vimpelcom Ltd. (8,1% уставного капитала). Как и предполагали источники «Ведомостей», она составила $3,5 за бумагу. Таким образом, сумма сделки составит почти $499 млн.

Telenor получит еще $75 млн, если свой опцион на покупку 21 375 000 ADS в течение 30 дней реализуют андеррайтеры.

К середине дня четверга были заполнены две книги заявок – на покупку 142,8 млн акций Vimpelcom Ltd. и на покупку бондов самой Telenor, которые впоследствии можно будет обменять на акции Vimpelcom, сообщили «Ведомостям» два источника, подавшие заявки и получившие соответствующие извещения от организаторов размещения. Telenor разместила трехлетние бонды, конвертируемые в 204 81 633 ADS Vimpelcom (11,6% акций), на сумму $1 млрд. Премия при конвертации к цене размещения акций составит 40%.

Еще в октябре 2015 г. Telenor пообещала избавиться от всего своего пакета в Vimpelcom Ltd. (33%, или 580 млн акций).