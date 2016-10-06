Пользователи «Яндекс.Денег» смогут переводить средства через iMessage

Сервис «Яндекс.Деньги» с 6 октября начал осуществлять переводы через мессенджер Apple iMessage. «iMessage позволяет отправлять и принимать переводы из кошелька на кошелек в «Яндекс.Деньгах». Новая возможность стала доступна благодаря появлению в мессенджере открытого API. Воспользоваться услугой можно на смартфоне или планшете с iOS 10, в котором установлено приложение «Яндекс.Денег»», – говорится в пресс-релизе «Яндекса».

По подсчетам «Яндекса», около 35% его пользователей имеют устройства на базе iOS. Скачать iMessage можно в AppStore. За транзакции взимается стандартная комиссия в размере 0,5% от суммы перевода.

Напомним, 4 октября в России был запущен сервис Apple Pay. Пока он доступен только держателям карт MasterCard Сбербанка. Сейчас идет подготовка к запуску сервиса для клиентов других банков.