Samsung остановил производство Galaxy Note 7

Samsung остановил производство смартфонов Galaxy Note 7, сообщает южнокорейское агентство «Ренхап» со ссылкой на представителя руководства компании. На условиях анонимности он сообщил, что решение об остановке производства принято после обсуждения проблемы с регуляторами Южной Кореи, Китая и США.

Будет остановлен выпуск этой модели в том числе на вьетнамском заводе, откуда смартфоны идут на экспорт.

Официально Samsung эту информацию пока не комментирует, отмечает СNet.

Продажи Galaxy Note 7 стартовали 19 августа 2016 г. в Южной Корее. В сентябре компания отозвала по всему миру 2,5 млн смартфонов из-за проблемы с перегревом батарей, который в ряде случаев приводил к возгоранию. После отзывной кампании стали поступать сообщения о возгорании уже замененных Note 7, которые должны были быть полностью безопасны. «Ренхап» передает, что ряд таких случаев был отмечен в США и на Тайване.

Один инцидент привел к эвакуации пассажиров с борта самолета Southwest Airlines в США, в другой ситуации пострадала девочка. The Verge отмечает, что с «новыми» смартфонами только на прошлой неделе в США было зафиксировано пять случаев возгорания. В США Galaxy Note 7 перестали продавать компании Verizon, T-Mobile и AT&T.