Samsung обещает доплатить $25 за замену Galaxy Note 7 на другие модели

Компания Samsung Electronics, приостановившая производство Galaxy Note 7 из-за проблем с аккумуляторами, призывает отказаться от продаж этой модели. Сообщение об этом опубликовано на корпоративном сайте. Владельцам устройств рекомендовано выключить их и не использовать. Тем, кто обменяет Galaxy Note 7 на другие модели, Samsung обещает бонусные выплаты в $25.

Производство Galaxy Note 7началось в Южной Корее 19 августа. В сентябре Samsung объявил об отзыве с рынка 2,5 млн моделей из-за перегревания батарей устройств при зарядке, что может привести к возгоранию. Выявленный дефект не удалось устранить, он проявился и в замененных смартфонах, подтверждает компания. Все случаи возгорания Samsung будет расследоватьсовместно с Комиссией по потребительской безопасности США.

Накануне стало известно, что компания приостановила производственную линию завода во Вьетнаме, отвечающего за глобальные поставки Galaxy Note 7.