США хотят отправить астронавтов на Марс к 2030 году

Президент США Барак Обама заявил, что власти страны рассчитывают отправить на Марс группу астронавтов к 2030 г., причем экспедиция будет организована при сотрудничестве с американскими частными корпорациями, говорится в статье американского лидера, опубликованной CNN.

«Мы поставили следующую цель в истории освоения космоса Америкой - отправить людей на Марс к 2030 г. и благополучно вернуть их на Землю», - говорится в статье.

По его словам, США будут стремиться создать условия, при которых «люди однажды смогут остаться там на продолжительное время». «Работа в этом направлении уже активно ведется», - добавил он.

Обама также в статье отметил, что США на данный момент являются единственным государством в мире, отправившим аппараты «ко всем планетам Солнечной системы». Американские ученые начали активно изучать астероиды. Информация об этих телах должна помочь миру предотвращать их столкновение с поверхностью Земли.