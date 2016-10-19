«Роскосмос» оценил шансы возобновить связь с севшим на Марс модулем

Аккумуляторные батареи модуля «Скиапарелли», который приземлился на поверхность Марса, будут поддерживать его работоспособность от трех до десяти дней. В эти дни есть шанс установить установить связь с модулем, заявили в «Роскосмосе».

«Контакт с демонстрационным посадочным модулем "Скиапарелли", который должен был совершить посадку на поверхность Марса, пока не налажен», - отметили в корпорации.

По информации «Роскосмоса», если модуль совершил «мягкую» посадку, то шансы возобновить с ним связь еще сохраняются.

Ранее стало известно, что от модуля поступает сигнал, но отсутствуют данные телеметрии. Источник в ракетно-космической отрасли пояснил «Интерфаксу», что такая ситуация может говорить о повреждении аппарата.