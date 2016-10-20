ESA признало потерю Schiaparelli в ходе посадки на Марс

Европейское космическое агентство (ESA) сегодня признало потерю посадочного модуля миссии ExoMars-2016 в ходе вчерашней посадки. Связь с модулем Schiaparelli («Скиапарелли») российско-европейской миссии «ЭкзоМарс-2016» пропала за 50 секунд до его посадки. Об этом сообщил на пресс-конференции в четверг, 20 октября, руководитель миссии «ЭкзоМарс-2016» Андреа Аккамаццо. Вероятно, с модулем что-то произошло после отделения тормозного парашюта, на этапе сброса теплового щита, пишет BBC.

В среду, 19 октября, от модуля поступило подтверждение раскрытия тормозного парашюта, но телеметрия так и не пошла. Источник в ракетно-космической отрасли пояснил «Интерфаксу», что такая ситуация может говорить о повреждении аппарата.

В Роскосмосе отмечали, что если «Скиапарелли» совершил мягкую посадку на поверхность планеты, то «в соответствии с программой аккумуляторы должны поддерживать его работоспособность от трех до десяти дней, в течение которых появится возможность установить связь с посадочным модулем».