Schiaparelli разбился при посадке на поверхность Марса

Космический аппарат Schiaparelli разбился при посадке на поверхность Марса. Об этом сообщает France-Presse со ссылкой на представителя Европейского космического агентства (ЕКА).

19 октября Schiaparelli подлетел к поверхности планеты и должен был совершить посадку на плато Меридиана. Модуль перестал подавать сигналы в момент спуска. Связь с модулем Schiaparelli («Скиапарелли») российско-европейской миссии «ЭкзоМарс-2016» пропала за 50 секунд до его посадки. Об этом заявлял в четверг, 20 октября, руководитель миссии «ЭкзоМарс-2016» Андреа Аккамаццо.