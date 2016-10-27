Apple представила обновленный MacBook Pro

Apple представила обновленную версию ноутбука MacBook Pro. Последний раз компания обновляла линейку ноутбуков четыре года назад. Первый MacBook был выпущен Apple 25 лет назад.

Новый MacBook Pro (экран 13-дюймов) стал самым тонким и самым легким по весу в сравнении с предшественниками. Его вес -1,36 кг. Ноутбук также выпускается в версии с экраном 15 дюймов. Вес такого устройства - 1,81 кг. MacBook Pro работает на процессоре Intel i7 и графическом процессоре Radeon Pro.

Особым новшеством станет сенсорная панель Touch Bar, расположенная на клавиатуре. Ее содержимое меняется в зависимости от выбранного приложения. Панель будет предлагать подставить слово во время набора текста, с ее помощью можно будет выбирать эмодзи, менять громкость или использовать инструменты при редактировании фотографий.

Также на клавиатуре появилась система идентификации TouchID, пользователи смогут с помощью специального чипа авторизовывать свои онлайн-покупки и даже переключать пользователей системы.

Также собственную кнопку получила система Siri. Создатели обещают, что новый MacBook будет работать тише, а динамики наоборот стали более мощными.